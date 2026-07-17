Это недопустимо, – дипломат назвал самую большую ошибку Украины в отношении Стефанишиной

По данным СМИ, Ольга Стефанишина намерена уйти с поста посла Украины в США по личным причинам. Источники сообщают, что правоохранительные органы могут предъявить ей подозрение.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный рассказал 24 Каналу, что ситуация с Ольгой Стефанишиной довольно абсурдна. Никто так и не предъявил ей подозрение, но эта тема уже вышла далеко за пределы Украины.

Что не так в ситуации со Стефанишиной?

По словам Безсмертного, никто конкретно не знает, существует ли вообще какое-либо уголовное дело в отношении Стефанишиной. Никаких официальных обвинений нет. Но разговоров об этом слишком много.

Мы "разболтали" на весь мир, что этого человека якобы уже посадят. В США президент уже подвергся осуждению. Было несколько судебных процессов, которые просто остановили. Они знают – если нет решения суда, то почему бы показывать пальцем на человека?

– отметил Безсмертный.

В Украине заявляют о многих серьезных намерениях. Движение нашего государства в ЕС продолжается. Но, как подчеркнул Безсмертный, на уровне посла в США государство сейчас начало дискредитировать себя на весь мир. Можно было обойтись без этого.

Безсмертный прокомментировал ситуацию со Стефанишиной: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что недавно журналист-расследователь Юрий Николов сообщил со ссылкой на источники, не связанные с НАБУ, что Стефанишиной якобы готовят новое подозрение. Издание FT писало, что все якобы из-за того, почему ее семья купила квартиру в Киеве по цене, которая ниже рыночной стоимости.

Ранее Стефанишина получала подозрение в связи с закупками в Минюсте в период 2013 – 2014 годов, когда министерство возглавляла Елена Лукаш. Следователи подозревали Стефанишину в соучастии в растрате без достаточных правовых оснований более 2,5 миллиона бюджетных средств. В итоге решения суда по этому делу до сих пор нет.