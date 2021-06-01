Дело Стерненко об убийстве: что еще грозит активисту

В деле Стерненко об убийстве заявили отвод судье и решили допросить свидетелей. Следующее судебное заседание состоится 4 июня, во время которого будут исследовать доказательства со стороны защиты.

Что будет дальше

Прокуратура планирует допросить во время него трех свидетелей обвинения – девушку Стерненко Наталью Усатенко, которая была вместе с ним во время нападения, Наталью Суслову и Леваду (имя не сообщалось). Две последние, по словам Стерненко, якобы были очевидцами нападения и драки.

Со стороны обвинения исследовать доказательства мы закончили. А сейчас у нас будет исследование доказательств со стороны защиты, то есть приговора на этом заседании не будет. После этого судебного заседания должны состояться прения, а затем вынесен приговор,

– рассказал 24 каналу один из адвокатов Сергея Стерненко Маси Найем.

Также прокуратура предложила изучить вещественные доказательства по делу – нож Сергея Стерненко и его часы, которые были на раненой руке. Судья Виктор Кичмаренко частично согласился с аргументами защиты, которая напомнила, что 19 марта судья принял другой порядок исследования – сначала должны заслушать свидетелей обвинения.

Последние решения