Сын Свинарчука находится за границей уже год из-за якобы "служебной необходимости", – журналист

Сын Олега Гладковского больше года находится за границей. Гладковского-младшего подозревают в преступных схемах и неизвестно, как он мог уехать из страны.

Журналист Олег Новиков сообщил, что Игорь Гладковский, сын эксзамсекретаря СНБО, находится за границей с 2022 года из-за якобы "служебной необходимости".

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В чем подозревают Гладковского-младшего

По информации НАБУ, несколько лет назад он был причастен к преступной схеме снабжения комплектующих предприятий "Укроборонпрома" с уклонением от налогов от таких операций. За это он получал 50% суммы незаконной прибыли участников схемы.

Примечательно, что сроки давности дела уже истекли и фактического наказания Гладковский не понесет.

В 2022 году он как-то уехал из Украины из-за "служебной необходимости". Потому его дело слушают по видеоконференции. Хотя в ней истекли сроки давности и фактического наказания Гладковский-младший не понесет, все равно интересно, как он уехал,

– сказал Олег Новиков.

По словам Новикова, сначала это была служебная необходимость, а затем основанием для проведения видеоконференции стала вооруженная агрессия России против Украины и введение на территории страны военного положения.

Игорь Гладковский может греться в Испании

Новиков считает, что Гладковский сейчас может находиться в испанской Марбелье. Раньше "Схемы" обнаружили, что его отец имеет там шикарную виллу, которая, кстати, не была задекларирована.

Но адвокат Гладковского-младшего говорит, что не знает, где его клиент.