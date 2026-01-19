"Клоун, ушел вон отсюда!": новое заседание по делу Тимошенко "взорвалось" громкими цитатами

Новое заседание по делу Юлии Тимошенко 19 января отметилось громкими цитатами. Не подбирала слов ни сама лидер "Батькивщины", ни представители партии.

В какой атмосфере проходил судебный процесс над Тимошенко, рассказали в BBC News Украина, передает 24 Канал.

Смотрите также "Даже моя любимая теща": диалоги судьи Виталия Дубаса и Юлии Тимошенко рассмешили украинцев

Адвокат чуть ли не сразу просил перерыв

Председательствующий судья Виталий Дубас в начале заседания попросил "не растекаться мыслью по дереву", потому что имел мало времени. Он сразу поинтересовался, есть ли у кого-то отводы.

Адвокат заявил, что на прошлом заседании к этому вопросу даже не перешли. Однако, это судья возразил.

После этого защита Тимошенко начала "объяснять", почему Дубас должен быть отстранен от председательства на этом заседании.

Адвокат поинтересовался, когда материалы дела в полном формате поступили к Дубасу. Судья спросил, для чего это выяснять.

"Я потом скажу, для чего", – ответил адвокат.

Оказывается, аргумент защиты Тимошенко в том, что судья ВАКС якобы получил материалы дела в 16:30 после того, как автораспределение в 14:08 назначил его рассматривать их. А это является грубым процессуальным нарушением.

На это детектив НАБУ отметил, что материалы дел подаются в ВАКС до 14 часов. Такое правило действует еще с 2019 года.

"Для решения вопроса об отводе я должен выяснить этот вопрос", – продолжал адвокат.

Отвод или есть, или нет,

– подчеркнул Дубас.