Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Клоун, ушел вон отсюда!": новое заседание по делу Тимошенко "взорвалось" громкими цитатами
19 января, 22:19
21

"Клоун, ушел вон отсюда!": новое заседание по делу Тимошенко "взорвалось" громкими цитатами

София Рожик
Основные тезисы
  • Во время заседания по делу Юлии Тимошенко 19 января были громкие высказывания, в частности от лидера "Батькивщины" и ее представителей.
  • Адвокат Тимошенко в начале заседания просил перерыв и требовал устранения председательствующего судьи Виталия Дубаса.

Новое заседание по делу Юлии Тимошенко 19 января отметилось громкими цитатами. Не подбирала слов ни сама лидер "Батькивщины", ни представители партии.

В какой атмосфере проходил судебный процесс над Тимошенко, рассказали в BBC News Украина, передает 24 Канал.

Смотрите также "Даже моя любимая теща": диалоги судьи Виталия Дубаса и Юлии Тимошенко рассмешили украинцев

Адвокат чуть ли не сразу просил перерыв

Председательствующий судья Виталий Дубас в начале заседания попросил "не растекаться мыслью по дереву", потому что имел мало времени. Он сразу поинтересовался, есть ли у кого-то отводы.

Адвокат заявил, что на прошлом заседании к этому вопросу даже не перешли. Однако, это судья возразил.

После этого защита Тимошенко начала "объяснять", почему Дубас должен быть отстранен от председательства на этом заседании.

Адвокат поинтересовался, когда материалы дела в полном формате поступили к Дубасу. Судья спросил, для чего это выяснять.

"Я потом скажу, для чего", – ответил адвокат.

Оказывается, аргумент защиты Тимошенко в том, что судья ВАКС якобы получил материалы дела в 16:30 после того, как автораспределение в 14:08 назначил его рассматривать их. А это является грубым процессуальным нарушением.

На это детектив НАБУ отметил, что материалы дел подаются в ВАКС до 14 часов. Такое правило действует еще с 2019 года.

"Для решения вопроса об отводе я должен выяснить этот вопрос", – продолжал адвокат.

Отвод или есть, или нет,
– подчеркнул Дубас.

После этого адвокат начал просить о перерыве, чтобы он смог ознакомиться с материалами о дате и времени поступления материалов дела в суд.

После перерыва адвокат заявил, что в материалах дела нет данных о поступлении того, что он так требовал.

Суд снова повторил, как происходит процедура и порекомендовал обратиться с этим вопросом в канцелярию ВАКС.

Дубас в очередной раз поинтересовался об отводах или самоотводах.

"Пока отводов нет, но этот вопрос мы будем действительно выяснять", – в конце концов сдался адвокат.

То, что так интересовало его, сама Тимошенко назвала "экстраординарной ситуацией" и снова начала говорить о незаконности решений по ней.

"НАБУ, САП и Антиконстит..." – почти ошиблась Тимошенко в названии суда, но вовремя исправилась.

Антикоррупционный суд есть не разные ветви, а это по сути одна система, которая занимается политическими репрессиями на заказ,
– в конце концов сказала она.

Тимошенко также собирается обращаться к "мониторингового комитета ПАСЕ и всех украинских контролирующих органов, которые следят за соблюдением законов в системе правосудия".

"Есть ли у вас при таких обстоятельствах основания для самоотвода?" – спросила защита Тимошенко у Дубаса.

"Конечно, что нет... Если вы видите нарушения, вы имели право заявить отводы: или все вместе, или отдельный", – прозвучал ответ.

"А у нас документов нет", – отметил адвокат.

"Это – ваше право, не обязанность, а право. Ну и вообще, перефразируя известную фразу: "Отвод – это оружие пролетариата", – ответил судья.

"А сталинские суды – это чье оружие?" – вмешалась Тимошенко.

"Давайте не сравнивать!" - ответил ей судья.

"Это – не сравнение. Это – констатация!" – заявила лидер "Батькивщины".

Еще один вопрос, который вызвал дискуссии, это в каком режиме осуществлять рассмотрение ходатайства: открытом или закрытом.

Детектив отметил, что некоторые сведения содержат тайну досудебного расследования, поэтому просил перевести заседание в закрытый режим. На это не согласилась Тимошенко, отметив, что если надо, могут и адреса озвучить.

Адвокат тоже не видел никаких оснований для перевода заседания в закрытый режим.

Тайна следствия уже известна всей стране благодаря НАБУ. Для чего делать эти инсинуации? Закрыть надо дело,
– заявил он.

После этого Тимошенко снова вмешалась. Она поднялась, потому что хотела "посмотреть в глаза этому террористу", то есть детективу.

"Они хотят изолировать меня и не дать возможность работать!" – не умолкала подозреваемая.

В конце концов судья предпочел закрытый режим, после чего поднялся настоящий скандал.

Представители "Батькивщины" в адрес судьи Дубаса начали выкрикивать: "Судилище!", "Позор!", "Авантюрист!", "Жулик!".

У вас киреевщина снова началась в антикоррупционном суде!
– также кричала Тимошенко.

"Это – судилище! И вы – участник преступления!" – кричал депутат Бондарев на уши судебной охране.

Судья Дубас попросил его назваться, а когда услышал, что это – народный депутат, заметил: "Отлично! Есть регламентный комитет, возможно, он когда-то рассмотрит этот вопрос".

"Конечно! И по вам тоже будут рассматривать. И вас судить будут!" – прокричал Бондарев.

А потом начал нападать на детектива: "Ты – жулик и вор! И будешь нести ответственность за это когда-то! Ты будешь сидеть за решеткой! Ты – цирковой клоун! Пошел вон отсюда!"

Досталось детективу и от депутата Кучеренко.

Ну что ты боишься! Ты же такой красивый: борода у тебя! Ну что ты прячешь от людей!? Ты клоун! Ты участник циркового представления!
– кричал представитель "Батькивщины".

Тем временем Юлия Тимошенко все повторяла: "Тише! Тише!"

Почему Тимошенко снова в суде?

  • САП и НАБУ 14 января сообщили Тимошенко о подозрении в попытках подкупа народных депутатов разных политических сил с целью влияния на их голосование за отдельные законопроекты.

  • Впоследствии появились аудиозаписи вероятной причастности лидера "Батькивщины" к правонарушению. Но сама Тимошенко отвергла все обвинения.

  • Она заверила, что разговора, опубликованной НАБУ, якобы не было никогда в ее жизни. И выразила надежду на независимую экспертизу.

  • Суд 19 января не смог принять решение об аресте имущества Юлии Тимошенко. Следующее заседание состоится 20 января.

  • Ранее ей уже избрали меру пресечения в виде залога в более 33 миллионов 280 тысяч гривен. Впрочем, еще до этого Тимошенко жаловалась, что не сможет оплатить залог, потому что ее счета заблокированы.