Поступают сигналы о попытках оказать давление по делу Тимошенко, – глава НАБУ

НАБУ сообщает о возможном давлении на экспертов по делу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Однако отмечает, что производство не сложное и будет двигаться в установленные сроки.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос в интервью Суспильне.

Что известно о давлении на экспертов по делу Тимошенко?

Как сказал Глава НАБУ, дело Юлии Тимошенко "не является сложным", поэтому там будет не много эпизодов.

Мы еще будем проверять эту информацию, но уже поступают сигналы о попытках оказать давление и как-то поговорить с теми или иными должностными лицами, с экспертами по экспертизе в этом уголовном производстве,

– заявил Кривонос.

Он заявил, что если не будет вмешательства и давления на Министерство юстиции или на конкретных экспертов любого учреждения, то дело будет двигаться вовремя, в соответствии со сроками. После чего, пойдет в суд.

Что известно о деле Юлии Тимошенко?