Про це заявив глава НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному.
Що відомо про тиск на експертів у справі Тимошенко?
Як сказав Глава НАБУ, справа Юлії Тимошенко "не є складною", тому там буде не багато епізодів.
Ми ще будемо перевіряти цю інформацію, але вже надходять сигнали щодо спроб чинити тиск та якось поговорити з тими чи іншими посадовцями, з експертами щодо експертизи в цьому кримінальному провадженні,
– заявив Кривонос.
Він заявив, що якщо не буде втручання й тиску на Міністерство юстиції чи на конкретних експертів будь-якої установи, то справа рухатиметься вчасно, відповідно до строків. Після чого, піде до суду.
Згодом захист нардепки спростував ці заяви. Адвокат Готін зазначив, їм не повідомяли про відповідні експертизи. Відповідно сторона захисту не може знати, в якій установі їх проводять.
Що відомо про справу Юлії Тимошенко?
НАБУ та САП 14 січня вручили підозру Юлії Тимошенко. Її звинувачують в організації підкупу депутатів для контрольованого голосування у Верховній Раді. Проте сама нардепка категорично відкидає звинувачення, називає дії слідчих політично вмотивованими, стверджує, що під час обшуку вилучили лише робочі телефони, документи та особисті речі без жодних протизаконних знахідок.
Вищий антикорупційний суд України 16 січня обрав для неї запобіжний захід у вигляді застави понад 33 мільйони гривень через підозру в підкупі депутатів. Нардепку зобов'язали прибувати за викликом суду, не залишати Київщину, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з низкою колег та здати закордонні паспорти.
Однак 16 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу Юлії Тимошенко, знявши арешт з частини майна її родини, залишивши чинним арешт на банківському рахунку нардепки. Адвокати наголошували на загрозі зубожіння родини та процесуальних порушеннях, а кримінальне провадження ще не зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.