Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос в интервью Суспильне.
Как сказал Глава НАБУ, дело Юлии Тимошенко "не является сложным", поэтому там будет не много эпизодов.
Мы еще будем проверять эту информацию, но уже поступают сигналы о попытках оказать давление и как-то поговорить с теми или иными должностными лицами, с экспертами по экспертизе в этом уголовном производстве,
– заявил Кривонос.
Он заявил, что если не будет вмешательства и давления на Министерство юстиции или на конкретных экспертов любого учреждения, то дело будет двигаться вовремя, в соответствии со сроками. После чего, пойдет в суд.
Что известно о деле Юлии Тимошенко?
НАБУ и САП 14 января вручили подозрение Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в организации подкупа депутатов для контролируемого голосования в Верховной Раде. Однако сама нардеп категорически отвергает обвинения, называет действия следователей политически мотивированными, утверждает, что во время обыска изъяли только рабочие телефоны, документы и личные вещи без противозаконных находок.
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января избрал для нее меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен по подозрению в подкупе депутатов. Нардепа обязали прибывать по вызову суда, не покидать Киевскую область, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с рядом коллег и сдать загранпаспорта.
Однако 16 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу Юлии Тимошенко, сняв арест с части имущества ее семьи, оставив в силе арест на банковском счете нардепа. Адвокаты отмечали угрозу обнищания семьи и процессуальных нарушениях, а уголовное производство еще не зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.