Сотрудничали с НАБУ: "отдельные лица" помогли разоблачить Тимошенко на взятке

Разоблачить Тимошенко на взятке помогли "отдельные лица". Они добровольно сотрудничали с НАБУ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также Отличная работа правоохранителей: политолог назвал интересные детали в "деле Тимошенко"

Кто помог разоблачить Тимошенко на взятке?

Источники издания в НАБУ заявили, что разоблачить экс-премьера и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, которой выдвинуто подозрение в предложении взятки народным депутатам Украины, помогли "отдельные лица", которые добровольно пошли на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро.

В то же время в статье "Украинской правды" говорится, что депутаты разных фракций Верховной Рады сейчас пытаются понять, кто сдал антикоррупционным органам лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

По данным издания, лидеры президентской фракции сами весь день 14 января пытались вычислить, кто из "слуг" записался в агенты НАБУ.

Некоторые во фракции думает на нардепа Сергея Кузьминых, некоторые – на другого фигуранта дел НАБУ – Алексея Кузнецова. В общем версий – множество.

В чем обвиняют Юлию Тимошенко?