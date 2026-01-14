Политолог Максим Джигун, партнер коммуникационного агентства Good Politics, в эфире 24 Канала сказал, что это выглядит как качественная работа следователей. Он отметил, что ключевое теперь довести дело до суда и собрать доказательства, которые не развалятся.

Равенство политиков перед законом в деле Тимошенко

В этой истории важно, что правоохранители взялись за эпизод, который теперь должны доказать в суде.

Напомним! НАБУ и САП объявили подозрение Юлии Тимошенко по делу об организации подкупа народных депутатов для контролируемого голосования в Верховной Раде. Следствие считает, что речь шла не о разовых договоренностях, а о системе регулярных выплат за лояльное поведение во время голосований.

Сигнал для общества прост: политический статус не должен давать иммунитет, а правила должны быть одинаковыми для власти и оппозиции. В то же время решающим станет не громкость заявлений, а то, выдержит ли дело юридическую проверку.

Это хорошая работа со стороны правоохранительных органов. Очень важно демонстрировать, что все политические деятели должны быть перед законом равны,

– сказал Джигун.

Далее все зависит от качества доказательств и процессуальной чистоты. Если материалы будут слабыми, история легко превратится в шум и взаимные обвинения. Если же доказательная база будет убедительной, это может закрепить ощущение неотвратимости наказания и уменьшить соблазн таких схем в будущем.

Дело Тимошенко должно дойти до суда и не развалиться по дороге

Ключевой вопрос в этой ситуации не в политических заявлениях, а в том, смогут ли следователи довести обвинения до приговора. Для этого нужны конкретные доказательства, которые суд не сможет отвергнуть из-за процедурных ошибок или слабой базы. Именно на этом этапе дела часто рушатся, даже если расследование начиналось громко.

Важно довести это дело до суда и иметь железобетонные доказательства,

– подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на риск информационного давления или попыток договоренностей, которые могут свести дело на нет. По его словам, важно, чтобы не было "звонков" и перестраховок, а процесс шел только по закону. Тогда появится и главный результат: ощущение неотвратимости наказания для всех, независимо от фамилий.

Какие вопросы вызвали деньги из офиса?

В этом деле, по словам политолога, есть деталь, которая выглядит странно и дает следователям дополнительные зацепки. Речь идет об объяснении Юлии Тимошенко, что изъятые средства были ее личными и якобы задекларированными. В такой логике возникает вопрос, почему эти деньги хранились именно в офисе политической силы.

Человек, который не имеет бизнес деятельности и имеет четкие объемы поступлений, почему хранить эти средства в офисе? Это хороший аргумент для правоохранителей,

– сказал Джигун.

Также он напомнил, что НАБУ и САП вызвали Юлию Тимошенко по подозрению в предложении неправомерной выгоды ряду депутатов за голосование. По его словам, мотив мог быть связан с попыткой искусственно создать дефицит голосов и повлиять на переформатирование правительства и коалиции. В то же время он отметил, что падение поддержки в парламенте не может быть поводом для схем с подкупом и манипуляциями, особенно когда речь идет о критически важных голосованиях для государства.

Что известно о деле Юлии Тимошенко?