Суд частично снял арест с имущества семьи Тимошенко: что теперь не подлежит ограничениям

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 16 февраля, частично удовлетворила жалобу Юлии Тимошенко по делу о возможном подкупе народных депутатов. С части имущества ее семьи сняли арест.

Об этом проинформировал корреспондент Общественного из зала суда.

Какие итоги судебного заседания по делу Тимошенко?

Отмечается, что суд оставил в силе арест на банковском вкладном счете нардепа, но отменил его в отношении имущества семьи Тимошенко. В частности, речь идет о снятии ограничений с:

трех автомобилей (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14, Audi A8),

двух гаражей в Днепре,

6,3 тысячи долларов США.

Все перечисленные объекты принадлежат мужу Юлии Тимошенко – Александру Тимошенко.

В то же время суд отказал в наложении ареста на половину стоимости автомобилей и гаражей.

Адвокаты нардепа настаивали, что сохранение арестов грозит обнищанием семьи, а также указывали на процессуальные нарушения. Говорится о том, что уголовное производство в отношении Тимошенко пока не зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

Что этому предшествовало?