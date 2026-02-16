Суд частично снял арест с имущества семьи Тимошенко: что теперь не подлежит ограничениям

Укр Рус
16 февраля, 18:23
Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • ВАКС частично снял арест с имущества семьи Тимошенко, говорится, в частности об автомобилях.
  • В то же время суд оставил в силе арест на банковском счете нардепа.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 16 февраля, частично удовлетворила жалобу Юлии Тимошенко по делу о возможном подкупе народных депутатов. С части имущества ее семьи сняли арест.

Об этом проинформировал корреспондент Общественного из зала суда.

Актуально "Пленки Тимошенко": все о скандальном деле торговли голосами в Раде

Какие итоги судебного заседания по делу Тимошенко?

Отмечается, что суд оставил в силе арест на банковском вкладном счете нардепа, но отменил его в отношении имущества семьи Тимошенко. В частности, речь идет о снятии ограничений с:

  • трех автомобилей (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14, Audi A8),
  • двух гаражей в Днепре,
  • 6,3 тысячи долларов США.

Все перечисленные объекты принадлежат мужу Юлии Тимошенко – Александру Тимошенко.

В то же время суд отказал в наложении ареста на половину стоимости автомобилей и гаражей.

Адвокаты нардепа настаивали, что сохранение арестов грозит обнищанием семьи, а также указывали на процессуальные нарушения. Говорится о том, что уголовное производство в отношении Тимошенко пока не зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

Что этому предшествовало?

  • 14 января НАБУ и САП официально выдвинули подозрение Юлии Тимошенко за попытку подкупа народных депутатов с целью обеспечения нужного голосования. Следствие установило, что взятки планировались систематически и на длительный срок.

  • 16 января суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде денежного залога, обязал к сдаче загранпаспортов, а также запретил выезд за пределы Киевской области.

  • Уже 23 января залог в размере 33 миллионов гривен был полностью внесен благодаря финансовой поддержке команды "Батькивщины".

  • Сама Тимошенко просила не арестовывать изъятые детективами НАБУ средства, объясняя, что это деньги на повседневные нужды семьи. Она вспомнила о преследовании во времена Януковича и отметила, что наличные находилась при ней на рабочем месте во время обыска.