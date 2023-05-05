Суд обязан определять альтернативную меру пресечения в виде залога, ведь такова юридическая практика в Европе и США. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Труханов может пойти на сделку со следствием

По его словам, коррупция – это экономическое преступление и в европейской и американской практике требуется экономическое наказание. Адвокат Труханова заявил, что залог платить не будут, поэтому он будет оставаться под арестом до рассмотрения апелляции.

"Может быть увеличение размера залога, если прокуратура докажет, что у фигуранта дела есть возможности его покрыть. Бывали случаи пересмотра суммы залога в сторону уменьшения. Это все процессуальные действия, имеющие второстепенное значение", – рассказал Юрчишин.

Ярослав Юрчишин о деле Труханова: смотреть видео

По его словам, ключевым является то, что Труханова впервые арестовали. Когда правоохранители докажут вину Труханова у него будет несколько вариантов. Во-первых, он может пойти на соглашение со следствием и признать вину, возместить государству ущерб и лишиться должности городского головы. Такое уже было с мэром Полтавы Александром Мамаем.

"Другой вариант – пойдет в глухую защиту. Будет затягивать процесс, как это было со случаем Насирова и Онищенко. Также попытается бежать из страны. В любом случае мы сейчас на пути установления справедливости", – добавил нардеп.

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