Суд зобов’язаний визначати альтернативну міру запобіжного заходу у вигляді застави, адже такою є юридична практика у Європі та США. Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Труханов може піти на угоду зі слідством

За його словами, корупція – це економічний злочин і у європейській та американській практиці вимагається, щоб було економічне покарання. Адвокат Труханова заявив, що заставу платити не будуть, відтак він буде залишатись під арештом до розгляду апеляції.

"Може бути збільшення розміру застави, якщо прокуратура доведе, що у фігуранта справи є можливості її покрити. Бували випадки перегляду суми застави у сторону зменшення. Це все процесуальні дії, які мають другорядне значення", – розповів Юрчишин.

Ярослав Юрчишин про справу Труханова: дивитись відео

За його словами, ключовим є те, що Труханова вперше арештували. Коли правоохоронці доведуть провину Труханова у нього буде кілька варіантів. По-перше, він може піти на угоду зі слідством та визнати провину, відшкодувати державі збитки та позбутись посади міського голови. Таке вже було з мером Полтави Олександром Мамаєм.

"Інший варіант – піде у глухий захист. Буде затягувати процес, як це було з випадком Насірова та Оніщенка. Також спробує втекти з країни. В будь-якому випадку, ми зараз на шляху встановлення справедливості", – додав нардеп.

У чому звинувачують Труханова