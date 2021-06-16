Его отсутствие и в дальнейшем протоколируют. Соратники даже пытаются саботировать судебные заседания. Таких насчитали 6 только в июне.

Внимание Это очень губительная ситуация для страны, – Жернаков о деле Тупицкого

И это несмотря на то, что указом президента Владимира Зеленского назначение Тупицкого на должность отменили еще в марте. Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отметил, что есть разные группы влияния в КСУ, в том числе и группа судей, которая все еще ориентируется на Тупицкого, подконтрольных Москве судей.

Судей назначают туда в политический способ. Те, кто привык быть политическим назначенцем, будут действовать политически,

– подчеркнул он.

Увольнение Тупицкого признали не все

Даже районные городские суды до сих пор воспринимают его председателем Конституционного Суда Украины. На ходатайство о принудительном приводе в суд, который Тупицкий упорно прогуливал, председательствующий ответил, что "это отдельное положение спецзаконодательства по спецсубъектам".

Виной является начальная юридическая коллизия. Ведь по закону президент не имеет права увольнять судей КСУ – об этом говорят и эксперты, и Венецианская комиссия. Впрочем, отбросив кейс Тупицкого, такое поведение судей идет в разрез с их обязанностями, которые они должны выполнять, ведь они поклялись избегать политики.

"Это уже вопросы будут к ним. Вплоть до дисциплинарной ответственности и увольнения. Если они видят очень неправомерное поведение президента относительно своего председателя КСУ, они могут заявить об этом политически и уйти в отставку по собственному заявлению", – считает эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Саботажа нет, – КСУ

В самой институции саботаж служителей Фемиды опровергают. Впрочем, даже при появлении радикальных действий со стороны судей, есть еще одна патовая ситуация.

Законодательство в 2016 году так обеспечило гарантии судей КСУ, что их даже при очевидных основаниях уволить без воли самого суда невозможно,

– отметил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Уволить судью без решения КСУ невозможно

Мол, поэтому президент и пошел в обход законодательства через Совет нацбезопасности. Сейчас же, в пакете законов для выхода из конституционного кризиса, в первом чтении уже провели законопроект о конституционной процедуре. Там предусмотрен уже ряд наказаний.

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"Сейчас единственным следствием какого-либо поведения судьи КСУ является увольнение, а по закону это может быть, к примеру, лишение части заработной платы", – отметила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

То есть, наказывать копейкой. Разводят руками, что уволить недостойного судью при таких условиях, даже имея все основания, будет сложно – решает все тот же КСУ. Эксперты же в очередной раз повторяют – такого кризиса можно было бы избежать вообще. Если бы и предшественники, и действующая власть ввели действительно прозрачный конкурс на должность судьи Конституционного Суда.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала

Конкурс важно прописать быстрее, ведь коллизия с Тупицким иссякнет с моментом истечения его полномочий – в феврале 2022 года. А пока он еще и утверждает, что работает – рассылает замечания по производствам по почте и якобы собирается даже участвовать в заседаниях онлайн.

Что известно об отстранении Александра Тупицкого