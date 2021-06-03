Усе це вчиняв вірний суддя режиму Януковича Сергій Вовк. Звичайно, риторика Тупицького не витримує жодних аргументів. Адже про які політичні репресії мовиться, якщо суд відмовляє прокуратурі, а та заявляє про відводи судді.

Тепер Тупицького чекають неприємні місяці розгляду справи по суті в суді. Буде це робити не суддя Вовк, а Подільський районний суд Києва.

У чому підозрюють Тупицького

Загалом, Тупицький підозрюється у вчиненні 2 злочинів:

перший – це свідомо неправдиве показання свідка. Він надав їх правоохоронному органу та поєднав зі штучним створенням доказів для захисту; другий злочин Тупицького – підкуп свідка. Робив це з метою, щоби він відмовився правдивих показань.

Слідство встановило, що 12 жовтня 2018 року в Києві на вулиці Жилянській, поблизу приміщення Конституційного суду, Тупицький скоїв ці злочини, аби виправдати від кримінальної відповідальності його знайомого – колишнього главу Вищого господарського суду Віктора Татькова.



Віктор Татьков / Фото "Закон і Бізнес"

Робив це також, щоби приховати свою причетність до злочинів Татькова. Тому Тупицький здійснив підкуп свідка в кримінальному провадженні, де фігурував Татьков – мовиться про Владислава Дрегера, якого суддя КСУ хотів примусити до відмови від давання показань слідству.

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Гучна справа Тупицького і причетність до дерибану заводу

У 2005 – 2006 роках у господарському суді Донецької області розглядалися господарські спори, стороною, в яких виступав Зуївський енергомеханічний завод, одним із власником якого був Владислав Дрегер.

У цей час Дрегер звернувся до свого знайомого Тупицького. Він зробив кар'єру судді в Куйбишевському районному суді Донецька. Саме в цьому статусі він засудив адвоката Сергія Салова.

Як випливає із записів, зробив це після прохання президента Леоніда Кучми до губернатора Януковича "підвісити суддю за яйця".

На момент, коли Дрегер попросив Тупицького допомогти, той обіймав посаду голови цього суду – бізнесмен просив розв'язати його спори та познайомити з Татьковим, який був головою Донецької апеляції в господарських справах.

Тупицький зроби це, і в Дрегера склалися довірливі стосунки з Татьковим. Коли бізнесмен попросив його про допомогу, Татьков, використовуючи цей привід, вирішив незаконно заволодіти активами заводу. Як сказано в матеріалах слідства, зробив це "шляхом обману та зловживання довірою Дрегера". Обіцяючи захистити, Татьков у вересні 2009 року отримав частку в статутному фонді "Зуївський енергомеханічний завод".

Владислав Дрегер / Фото Klymenko Time

За домовленостями між цими трьома – Дрегером, Татьковим та Тупицьким – частка Тупицького в статутному капіталі цього заводу мала становити 12% від частки Татькова або 4% від частки всього заводу.

Оформили це все на підставних осіб. Але це, зрештою, не врятувало бізнесмена Дрегера. Після обрання у 2010 році президентом України Януковича між членами його сім'ї та Дрегером виникли неприязні стосунки. На Дрегера почався новий наїзд, було порушено низку кримінальних справ.

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Татьков вирішив скористатися ситуацією і в присутності Тупицького запропонував Дрегеру передати всі 100% активів заводу на підконтрольне Татькову підприємство. Водночас вони пообіцяли повернути його частку після зникнення загроз із боку Януковича.

Станом на кінець грудня 2010 року все завершилося – документальне оформлення передачі майнових активів провели на підставну людину. Уже після втечі Януковича, у 2018 році Дрегер дав усі показання проти цих спільників.

Увага! Підозру Татькову висунули 2 жовтня 2018 року.

Тупицький розумів, що снаряди вибухають усе ближче, тому він вирішив умовити Дрегера до відмови від показань. Він просить організувати зустріч із Дрегером для цього.

Шантаж Тупицького

На зустрічі, Тупицький спробував шантажувати Дрегера та схиляв до "мирного" врегулювання спірної ситуації. При цьому Тупицький систематично обговорював із підозрюваним Татьковим всю цю історію. Він знав про місцеперебування та проживання Татькова у Відні, а також допомагав йому з розслідуванням Генеральною прокуратурою провадження щодо нього.

Тому справа Тупицького – це не про репресії, а про те, як всі роки залишався безкарним перевертень у мантії, який "віджимав" підприємства та тиснув на свідків, знищував європейський вибір України, а тепер намагається продати себе як жертву.

Чи покарають Тупицького

При чому показово й те, що в часи президента Порошенка вже зібрали докази злочинної діяльності Тупицького, але тодішній президент фактично використовував цей компромат, щоби приборкати Тупицького та поставити його собі на службу. Тому зараз "Європейська Солідарність" разом із "Батьківщиною" й ОПЗЖ захищають Тупицького.

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Але ця вистава тривати довго не буде – вирок неминуче дожене Тупицького, а його політичній "криші" доведеться або солідаризуватися з майбутнім суддею-злочинцем, або швидко "перевзуватися в повітрі".