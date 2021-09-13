Речь идет о силовиках. Об этом рассказала представительница фракции "Слуга народа" и председатель ВСК Марьяна Безуглая.

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В частности она объяснила, чем показания силовиков отличаются от предыдущих выводов комиссии: "Не совпадали определенные даты и их личная позиция. Они считают, что специальное мероприятие было полностью успешным и что просто поступила команда на его отмену или отсрочку".

Один из примеров, почему они считают успешным специальное мероприятие, это то, что группа беспрепятственно пересекла границу.

ВСК не вызвала Зеленского и Ермака

Кроме того, Безуглая ответила на вопрос о том, почему ВСК не вызывала и не выслушала Президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Если говорить о верховном главнокомандующем, то ВСК не имеет права его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным,

– объяснила она.

Отметим, что на закрытом заседании ВСК допросили двоих участников спецоперации – Червинского и Семенюка. Дело продолжат рассматривать уже завтра, 14 сентября.

Заметим! Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал выход материала о "вагнеровцах", который будет в трех форматах.

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