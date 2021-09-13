Мовиться про силовиків. Про це розповіла представниця фракції "Слуга народу" і голова ТСК Мар'яна Безугла.

До теми Порошенко не міг санкціонувати операцію з "вагнерівцями", – ТСК

Зокрема вона пояснила, чим покази силовиків відрізняються від попередніх висновків комісії: "Не збігались певні дати і їхня особиста позиція. Вони вважають, що спеціальний захід був повністю успішним і що просто поступила команда на його скасування або відтермінування".

Один з прикладів, чому вони вважають успішним спеціальний захід, це те, що група безперешкодно перетнула кордон.

ТСК не викликала Зеленського та Єрмака

Крім того, Безугла відповіла на питання про те, чому ТСК не викликала і не вислухала Президента України Володимира Зеленського та голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Якщо говорити про верховного головнокомандувача, то ТСК не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною,

– пояснила вона.

Відзначимо, що на закритому засіданні ТСК допитали двох учасників спецоперації – Червінського та Семенюка. Справу продовжать розглядати вже завтра, 14 вересня.

Зауважимо! Журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував вихід матеріалу про "вагнерівців", який буде у трьох форматах.

Результати ТСК: що про них відомо