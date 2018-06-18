Дело Бабченко: подозреваемый заявил, что заказывал только слежку за журналистом

Исполнительный директор украинско-немецкого предприятия "Шмайсер" Борис Герман, который подозревается в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, заверил, что просил исполнителя преступления только следить за Бабченко, а не убивать его.

Об этом Герман рассказал 18 июня во время заседания Шевченковского райсуда Киева, сообщает "Громадське".

По словам подозреваемого в организации покушения, он не заказывал участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цымбалюку убийство Бабченко, а только просил следить за ним.

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Также Герман отметил, что передал 15 тысяч долларов Цымбалюку на приобретение автомобиля, а не как плату за убийство журналиста. Подозреваемый подчеркнул, что одолжил эти деньги.

Кроме того, Герман рассказал, что не знает, зачем Цимбалюк хотел купить у него пистолет и посоветовал журналистам поинтересоваться этим у самого Цымбалюка.

Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

30 мая в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Вероятным заказчиком покушения на Бабченко является Вячеслав Пивоварник из окружения президента России Владимира Путина. А исполнителем преступления должен был стать Алексей Цымбалюк, который и рассказал СБУ о подготовке преступления.