Справа Бабченка: підозрюваний заявив, що замовляв тільки стеження за журналістом

Виконавчий директор українсько-німецького підприємства "Шмайсер" Борис Герман, який підозрюється в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, запевнив, що просив виконавця злочину тільки стежити за Бабченком, а не вбивати його.

Про це Герман розповів 18 червня під час засідання Шевченківського райсуду Києва, повідомляє "Громадське".

За словами підозрюваного в організації замаху, він не замовляв учаснику бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку вбивство Бабченка, а тільки просив стежити за ним.

Читайте також: СБУ оприлюднила розмови організаторів "вбивства" Бабченка – Германа та Пивоварника

Також Герман зазначив, що передав 15 тисяч доларів Цимбалюку на придбання автомобіля, а не як плату за вбивство журналіста. Підозрюваний наголосив, що позичив ці гроші.

Крім того, Герман розповів, що не знає, навіщо Цимбалюк хотів придбати в нього пістолет та порадив журналістам поцікавитись цим у самого Цимбалюка.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



30 травня у Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.



Ймовірним замовником замаху на Бабченка є В’ячеслав Пивоварник з оточення президента Росії Володимира Путіна. А виконавцем злочину повинен був стати Олексій Цимбалюк, який і розповів СБУ про підготовку злочину.