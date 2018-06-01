Дело Бабченко: журналисток Даниленко и Кошкину тоже вызвали в СБУ

Среди журналистов, которых вызвали в Службу безопасности Украины в деле инсценированного "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, были также телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина.

Эту информацию подтвердила Татьяна Даниленко в комментарии "Громадському".

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По ее словам, в списке примерно треть — журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Соня Кошкина тоже подтвердила то, что значились в списке из 47 человек, на которых готовили покушение.

Отметим, что список лиц, на которых Россия планировала покушение, состоит не из 30, а из 47 человек. Среди них – журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганопольский, которых СБУ вызвала для консультации относительно мер безопасности.

Напомним, 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней.

Борис Герман на судебном заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.



31 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем 30 лицам, которые были в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения. Позже стало известно, что в списке числится не 30, а 47 человек.