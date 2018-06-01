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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Справа Бабченка: журналісток Даниленко та Кошкіну теж викликали в СБУ

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Журналісток Даниленко та Кошкіну теж викликали в СБУ
Журналісток Даниленко та Кошкіну теж викликали в СБУ / Колаж 24 канал

Серед журналістів, яких викликали до Служби безпеки України у справі інсценованого "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, були також телеведуча Тетяна Даниленко та шеф-редакторка видання "Лівий берег" Соня Кошкіна.

Цю інформацію підтвердила Тетяна Даниленко в коментарі "Громадському".

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За її словами, у списку приблизно третина — журналісти. Також є ті, хто просто активно пише у Facebook.

Соня Кошкіна теж підтвердила те, що значилась у списку із 47 людей, на яких готували замах.

Зазначимо, що список осіб, на яких Росія планувала замах, складається не з 30, а з 47 людей. Серед них – журналісти Євгеній Кисельов і Матвій Ганопольський, яких СБУ викликала задля консультації щодо заходів безпеки.

Нагадаємо, 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів.
Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.
31 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв надати охорону усім 30 особам, які були у списку разом з російським журналістом Аркадієм Бабченком і на яких готували замахи. Пізніше стало відомо, що у списку числиться не 30, а 47 осіб.

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти СБУ
Джерело: 24 Канал
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