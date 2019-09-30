Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Антикоррупционный суд

30 сентября Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и направил дело "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд. Если дело вернут Голосеевскому суду, его будут рассматривать заново.

Прокуроры ГПУ обосновали свое ходатайство тем, что дело о получении взятки подследственно Национальному антикоррупционному бюро. Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Коллегия судей удовлетворила ходатайство, несмотря на то, что в июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ не осуществляло свои функции и дело расследовала ГПУ. Однако, суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец находились на высоких должностях в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

Отметим, что 22 сентября вступили в силу изменения в законодательство относительно подсудности ВАКС. Теперь из коррупционных дел ему подсудны только те, которые расследовали НАБУ и САП. Недавно ВАКС отказался рассматривать дело, которое рассматривала ГПУ, по обвинению в злоупотреблении властью трех бывших нардепов, среди которых – экс-регионал Александр Ефремов.

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Что известно о деле "бриллиантовых прокуроров"?

Фигурантами дела являются экс-заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Предприниматель, который якобы занимался незаконной добычей песка, Валентин Рак, пожаловался на огромные взятки, которые требовали представители прокуратуры за "крышевание бизнеса". Рака называют одним из неофициальных совладельцев компании "Гидроэкоресурс" и ключевым свидетелем по делу.

Следователи обнаружили у фигурантов дела 35 пакетов с бриллиантами, всего 65 камней. А кроме них – еще около 500 тысяч долларов, драгоценности, ценные бумаги, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанием прокуроров-коррупционеров руководили заместитель Генпрокурора Давид Сакварелидзе и глава СБУ Василий Грицак.

24 марта 2016 года Давид Сакварелидзе рассказал о связях "бриллиантовых прокуроров" с Шокиным. По его словам, именно он заступался за коррупционеров, и делал все, чтобы затормозить и парализовать ход уголовного дела. В тот же день Шокин "реорганизовал" ведомство – уволил из ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров". А через пять дней, за час до того, как его самого Рада уволила с должности – успел уволить Давида Сакварелидзе.

Дело продолжают затягивать: свидетели не являются на допросы без уважительных причин. Их приводят принудительно. Именно так было с Валентином Раком. А судьи не находят времени, чтобы допросить этого свидетеля.

Смотрите расследование 24 канала о деле "бриллиантовых прокуроров": видео