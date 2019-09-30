Справу "діамантових прокурорів" передали в Антикорупційний суд

30 вересня Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і направив справу "діамантових прокурорів" до Вищого антикорупційного суду. Якщо справу повернуть Голосіївському суду, її розглядатимуть заново.

Прокурори ГПУ обгрунтували своє клопотання тим, що справа про отримання хабара підслідна Національному антикорупційному бюро. Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Колегія суддів клопотання задовольнила, незважаючи на те, що в липні 2015 року, на момент можливого скоєння злочину, НАБУ не здійснювало свої функції і справу розслідувала ГПУ. Однак, суд взяв до уваги, що прокурори Володимир Шапакін і Олександр Корнієць перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої їм неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.

Відзначимо, що 22 вересня вступили в силу зміни до законодавства щодо підсудності ВАКС. Тепер з корупційних справ йому підсудні тільки ті, які розслідували НАБУ і САП. Нещодавно ВАКС відмовився розглядати справу, що розглядала ГПУ, за звинуваченням у зловживанні владою трьох колишніх нардепів, серед яких – ексрегіонал Олександр Єфремов.

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Що відомо про справу "діамантових прокурорів"?

Фігурантами справи є ексзаступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін та ексзаступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Підприємець, що нібито займався незаконним видобутком піску, Валентин Рак, поскаржився на величезні хабарі, які вимагали представники прокуратури за "кришування бізнесу". Рака називають одним із неофіційних співвласників компанії "Гідроекоресурс" і ключовим свідком у справі.

Слідчі виявили у фігурантів справи 35 пакетів з діамантами, всього 65 каменів. А крім них – ще близько 500 тисяч доларів, коштовності, цінні папери, незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси. Затриманням прокурорів-корупціонерів керували заступник Генпрокурора Давід Сакварелідзе і голова СБУ Василь Грицак.

24 березня 2016 року Давід Сакварелідзе розказав про зв'язки "діамантових прокурорів" з Шокіним. За його словами, саме він заступався за корупціонерів, і робив усе, щоб загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. В той же день Шокін "реорганізував" відомство – звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів". А через п'ять днів, за годину до того, як його самого Рада звільнила з посади – встиг звільнити Давіда Сакварелідзе.

Справу продовжують затягувати: свідки не з'являються на допити без поважних причин. Їх приводять примусово. Саме так було з Валентином Раком. А судді не знаходять часу, щоб допитати цього свідка.

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