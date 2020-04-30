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      Дело Екатерины Гандзюк: ВСК обратится к Зеленскому

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      Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года после того, как ее облили кислотой
      Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года после того, как ее облили кислотой / "Волынские новости"

      Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК) относительно нападений на активистов и смерти Екатерины Гандзюк намерена обратиться с письмом к президенту Владимиру Зеленскому для проведения встречи.

      Об этом журналистам рассказала заместитель главы ВСК Соломия Бобровская из фракции "Голос". Произошло это после завершения их заседания, оно было закрытым, передает Укринформ.

      К теме Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

      Комиссия взяла показания у приглашенных и направит ряд обращений в правоохранительные органы для получения дополнительной информации, в частности в Генпрокуратру и СБУ. Мы также готовим письмо к Президенту о необходимости скорой встречи из-за актуальных событий по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко,
      – отметила парламентарий.

      Бобровская напомнила, что в прошлом году президент Зеленский отмечал, что это будут принципиальные "красные линии" для него.

      К слову, на заседании ВСК планировали заслушать генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Но они не явились из-за отсутствия гарантий безопасности. Заседание ВСК проходило во дворе одного из киевских кафе.

      Тем временем, Венедиктова в комментарии "Громадскому" заявила, что прокуроры по делу об убийстве Гандзюк не получали ходатайств от защитников потерпевшей стороны.

      Никаких ходатайств по этому делу от адвокатов нет официально. Никаких. Спросите об этом у прокуроров. Все, которые были, все сделано,
      – заявила она.

      Глава Офиса генпрокурора добавила, что в деле Гандзюк "не будет хайповать", указывая на основных фигурантов по делу.

      Советуем ознакомиться Убийство Екатерины Гандзюк: в Офисе генпрокурора разъяснили быстрое завершение расследования

      Что известно о быстром завершении досудебного следствия по делу Гандзюк

      • Офис генпрокурора совместно с СБУ завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Они выдвинули подозрение вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
      • Инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" организовала протесты под ОП и домом генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она же ответила на протесты заявлением в фейсбуке, отметив, что не считает участников акции правозащитниками и спрашивает их, действительно ли они хотят правды.
      • Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия и считает такие действия преступлением.
      • В Офисе генпрокурора обнародовали разъяснения относительно завершения досудебного расследования: там подчеркивают – прокурор пришел к выводу, что есть достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Верховная Рада Расследования Дело Екатерины Гандзюк Новости политики
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