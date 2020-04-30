Дело Екатерины Гандзюк: ВСК обратится к Зеленскому

Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК) относительно нападений на активистов и смерти Екатерины Гандзюк намерена обратиться с письмом к президенту Владимиру Зеленскому для проведения встречи.

Об этом журналистам рассказала заместитель главы ВСК Соломия Бобровская из фракции "Голос". Произошло это после завершения их заседания, оно было закрытым, передает Укринформ.

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Комиссия взяла показания у приглашенных и направит ряд обращений в правоохранительные органы для получения дополнительной информации, в частности в Генпрокуратру и СБУ. Мы также готовим письмо к Президенту о необходимости скорой встречи из-за актуальных событий по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко,

– отметила парламентарий.

Бобровская напомнила, что в прошлом году президент Зеленский отмечал, что это будут принципиальные "красные линии" для него.

К слову, на заседании ВСК планировали заслушать генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Но они не явились из-за отсутствия гарантий безопасности. Заседание ВСК проходило во дворе одного из киевских кафе.

Тем временем, Венедиктова в комментарии "Громадскому" заявила, что прокуроры по делу об убийстве Гандзюк не получали ходатайств от защитников потерпевшей стороны.

Никаких ходатайств по этому делу от адвокатов нет официально. Никаких. Спросите об этом у прокуроров. Все, которые были, все сделано,

– заявила она.

Глава Офиса генпрокурора добавила, что в деле Гандзюк "не будет хайповать", указывая на основных фигурантов по делу.

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Что известно о быстром завершении досудебного следствия по делу Гандзюк

Офис генпрокурора совместно с СБУ завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Они выдвинули подозрение вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" организовала протесты под ОП и домом генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она же ответила на протесты заявлением в фейсбуке, отметив, что не считает участников акции правозащитниками и спрашивает их, действительно ли они хотят правды.

Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия и считает такие действия преступлением.

В Офисе генпрокурора обнародовали разъяснения относительно завершения досудебного расследования: там подчеркивают – прокурор пришел к выводу, что есть достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

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