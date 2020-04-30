Справа Катерини Гандзюк: ТСК звернеться до Зеленського

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК) щодо нападів на активістів і смерті Катерини Гандзюк має намір звернутися з листом до президента Володимира Зеленського для проведення зустрічі.

Про це журналістам розповіла заступниця голови ТСК Соломія Бобровська з фракції "Голос". Сталося це після завершення їхнього засідання, воно було закритим, передає Укрінформ.

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Комісія взяла свідчення у запрошених і направить декілька звернень у правоохоронні органи для отримання додаткової інформації, зокрема до Генпрокуратри та СБУ. Ми також готуємо листа до Президента про необхідність скорої зустрічі через актуальні події у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка,

– зазначила парламентарка.

Бобровська нагадала, що торік президент Зеленський наголошував, що це будуть принципові "червоні лінії" для нього.

До слова, на засіданні ТСК планували заслухати генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Але вони не з’явилися через відсутність гарантій безпеки. Засідання ТСК проходило у дворі одного з київських кафе.

Тим часом, Венедіктова у коментарі "Громадському" заявила, що прокурори у справі про вбивство Гандзюк не отримували клопотань від захисників потерпілої сторони.

Жодних клопотань у цій справі від адвокатів немає офіційно. Жодних. Запитайте про це у прокурорів. Усі, які були, усе зроблено,

– заявила вона.

Очільниця Офісу генпрокурора додала, що у справі Гандзюк "не буде хайпувати", вказуючи на основних фігурантів у справі.

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Що відомо про швидке завершення досудового слідства у справі Гандзюк

Офіс генпрокурора спільно з СБУ закінчили досудове розслідування у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" організувала протести під ОП та будинком генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона ж відповіла на протести заявою у фейсбуці, зазначила, що не вважає учасників акції правозахисниками та запитує їх, чи вони дійсно хочуть правди.

Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства та вважає такі дії злочином.

В Офісі генпрокурора оприлюднили роз’яснення щодо завершення досудового розслідування: там підкреслюють – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).

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