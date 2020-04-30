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      Дело Гандзюк: на счета нардепа Кивы наложили арест

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      Киве арестовали счета
      Киве арестовали счета / 24 канал

      Счета народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы арестовали. Средства "заморозили" для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк в деле о защите чести и достоинства.

      Юридическая компания "Миллер" подала иск против Ильи Кивы от имени отца Екатерины Гандзюк, сообщает "Украинская правда". Дело касается защиты чести и достоинства активистки.

      Обратите внимание Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

      Илья Кива ранее безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции. 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть ложь про активистку Гандзюк.

      Кроме того, суд постановил взыскать с депутата в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,6 гривны.

      Что грозит Киве

      Если Илья Кива не выполнит решение суда и не опровергнет ложь о Гандзюк, то его могут оштрафовать. Более того, против Кивы могут открыть уголовное производство.

      Что известно о завершении расследования по делу Гандзюк:

      • 27 апреля СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.
      • Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
      • Такие действия правоохранителей спровоцировали протесты активистов.
      • Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия.
      • В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Коррупция Оппозиционная платформа – За жизнь Арест Илья Кива Дело Екатерины Гандзюк Новости политики
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