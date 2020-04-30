Дело Гандзюк: на счета нардепа Кивы наложили арест

Счета народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы арестовали. Средства "заморозили" для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк в деле о защите чести и достоинства.

Юридическая компания "Миллер" подала иск против Ильи Кивы от имени отца Екатерины Гандзюк, сообщает "Украинская правда". Дело касается защиты чести и достоинства активистки.

Обратите внимание Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

Илья Кива ранее безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции. 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть ложь про активистку Гандзюк.

Кроме того, суд постановил взыскать с депутата в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,6 гривны.

Что грозит Киве

Если Илья Кива не выполнит решение суда и не опровергнет ложь о Гандзюк, то его могут оштрафовать. Более того, против Кивы могут открыть уголовное производство.

Что известно о завершении расследования по делу Гандзюк:

27 апреля СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Такие действия правоохранителей спровоцировали протесты активистов.

Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия.

В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео