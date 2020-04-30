Справа Гандзюк: на рахунки нардепа Киви наклали арешт
Рахунки народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви арештували. Кошти "заморозили" для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.
Юридична компанія "Міллер" подала позов проти Іллі Киви від імені батька Катерини Гандзюк, повідомляє "Українська правда". Справа стосується захисту честі і гідності активістки.
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Ілля Кива раніше безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції. 26 червня 2019 року Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Киву спростувати брехню про активістку Гандзюк.
Окрім того, суд ухвалив стягнути з депутата на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,6 гривні.
Що загрожує Киві
Якщо Ілля Кива не виконає рішення суду і не спростує брехню про Гандзюк, то його можуть оштрафувати. Більше того, проти Киви можуть відкрити кримінальне провадження.
Що відомо про завершення розслідування у справі Гандзюк:
- 27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
- Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
- Такі дії правоохоронців спровокували протести активістів.
- Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.
- В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео