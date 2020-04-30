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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Справа Гандзюк: на рахунки нардепа Киви наклали арешт

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      Киві арештували рахунки
      Киві арештували рахунки / 24 канал

      Рахунки народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви арештували. Кошти "заморозили" для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.

      Юридична компанія "Міллер" подала позов проти Іллі Киви від імені батька Катерини Гандзюк, повідомляє "Українська правда". Справа стосується захисту честі і гідності активістки.

      Зверніть увагу Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк

      Ілля Кива раніше безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції. 26 червня 2019 року Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Киву спростувати брехню про активістку Гандзюк.

      Окрім того, суд ухвалив стягнути з депутата на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,6 гривні.

      Що загрожує Киві

      Якщо Ілля Кива не виконає рішення суду і не спростує брехню про Гандзюк, то його можуть оштрафувати. Більше того, проти Киви можуть відкрити кримінальне провадження.

      Що відомо про завершення розслідування у справі Гандзюк:

      • 27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
      • Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
      • Такі дії правоохоронців спровокували протести активістів.
      • Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.
      • В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Кримінальні новини Корупція Опозиційна платформа – За життя Арешт Ілля Кива Справа Катерини Гандзюк Новини політики
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