Справа Гандзюк: на рахунки нардепа Киви наклали арешт

Рахунки народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви арештували. Кошти "заморозили" для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.

Юридична компанія "Міллер" подала позов проти Іллі Киви від імені батька Катерини Гандзюк, повідомляє "Українська правда". Справа стосується захисту честі і гідності активістки.

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Ілля Кива раніше безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції. 26 червня 2019 року Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Киву спростувати брехню про активістку Гандзюк.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з депутата на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,6 гривні.

Що загрожує Киві

Якщо Ілля Кива не виконає рішення суду і не спростує брехню про Гандзюк, то його можуть оштрафувати. Більше того, проти Киви можуть відкрити кримінальне провадження.

Що відомо про завершення розслідування у справі Гандзюк:

27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Такі дії правоохоронців спровокували протести активістів.

Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.

В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео