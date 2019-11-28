Дело некачественных бронежилетов: Марченко уменьшили залог

Генерал-майору Дмитрию Марченко уменьшили размер залога с 76 до 20 миллионов гривен. А также оставили находиться под стражей до 3 января 2020 года.

Такое решение суд принял, рассмотрев апелляцию защиты Марченко, об этом 24 каналу стало известно от волонтеров.

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Сам Марченко участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции, поскольку находится под стражей.

Печерский райсуд Киева принял Марченко под стражу 11 ноября с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен. В Минобороны такое решение суда считали слишком суровым и удивлялись, почему суд не учел предложение нескольких нардепов и героев Украины о взятии Марченко на поруки.

Что известно о деле относительно некачественных бронежилетов: коротко

В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провело около 40 обысков в помещениях должностных лиц Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам, а также 20 тысяч бронежилетов, значительная часть которых не соответствует заявленным характеристикам.

По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Речь идет о бронежилетах "Корсар" М3с первого класса защиты. ГБР установило, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость ущерба составила 61 миллионв гривен.

В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять должностных лиц Минобороны, всем им объявили подозрение. Впоследствии всем подозреваемым избрана мера пресечения:

заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко отправили под стражу на гауптвахте;

отправили под стражу на гауптвахте; заместительницу начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковця отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года;

и начальника отдела разработки вещевого имущества отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года; начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского отправили под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен.

Что говорит сам Марченко