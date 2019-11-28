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      Дело некачественных бронежилетов: Марченко уменьшили залог

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      Марченко уменьшили залог и оставили под стражей / www.mil.gov.ua

      Генерал-майору Дмитрию Марченко уменьшили размер залога с 76 до 20 миллионов гривен. А также оставили находиться под стражей до 3 января 2020 года.

      Такое решение суд принял, рассмотрев апелляцию защиты Марченко, об этом 24 каналу стало известно от волонтеров.

      Подробнее! Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно

      Сам Марченко участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции, поскольку находится под стражей.

      Печерский райсуд Киева принял Марченко под стражу 11 ноября с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен. В Минобороны такое решение суда считали слишком суровым и удивлялись, почему суд не учел предложение нескольких нардепов и героев Украины о взятии Марченко на поруки.

      Что известно о деле относительно некачественных бронежилетов: коротко

      В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провело около 40 обысков в помещениях должностных лиц Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам, а также 20 тысяч бронежилетов, значительная часть которых не соответствует заявленным характеристикам.

      По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Речь идет о бронежилетах "Корсар" М3с первого класса защиты. ГБР установило, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость ущерба составила 61 миллионв гривен.

      В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять должностных лиц Минобороны, всем им объявили подозрение. Впоследствии всем подозреваемым избрана мера пресечения:

      • заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко отправили под стражу на гауптвахте;
      • заместительницу начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковця отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года;
      • начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского отправили под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен.

      Что говорит сам Марченко

      • Летом 2019 года Марченко обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушивания по этому делу. По его словам, аудиозапись разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованным.
      • Марченко уточнял, что в обнародованной аудиозаписи сначала говорилось о партии бронежилетов, а затем туда добавили фрагмент разговора, который не касается этой партии.
      • Отвечая на вопрос к экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, которым боеприпасом и тому подобное.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости политики Решение суда Печерский суд Киева Міністерство оборони України
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