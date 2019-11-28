Справа неякісних бронежилетів: Марченку зменшили заставу

Таке рішення суд прийняв, розглянувши апеляцію захисту Марченка, про це 24 каналу стало відомо від волонтерів.

Детальніше! Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо

Сам Марченко брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, оскільки перебуває під вартою.

Печерський райсуд Києва взяв Марченка під варту 11 листопада з можливістю виходу під заставу у 76 мільйонів гривень. У Міноборони таке рішення суду вважали занадто суворим та дивувалися, чому суд не врахував пропозицію кількох нардепів та героїв України про взяття Марченка на поруки.

Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів: коротко

Наприкінці червня стало відомим, що ДБР спільно з ГПУ провело приблизно 40 обшуків у помешканнях посадовців Міноборони. Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами, а також 20 тисяч бронежилетів, значна частина яких не відповідає заявленим характеристикам.

За словами очільника ДБР Романа Труби, три з п’яти бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мова йде про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. ДБР встановило, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

На початку листопада у ДБР відзвітували про перші результати розслідування цієї справи. Слідство встановило, що до закупівлі неякісних є причетними п’ять посадовців Міноборони, усім їм оголосили підозру. Згодом усім підозрюваним обрали запобіжний захід:

заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка відправили під варту на гауптвахті;

відправили під варту на гауптвахті; заступницю начальника управління Ольгу Капінус та начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року;

та начальника відділу розробки речового майна відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року; начальника продовольчого забезпечення ЗСУ Михайла Каморянського відправили під варту на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів 840 тисяч гривень.

Що каже сам Марченко