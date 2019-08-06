Дело о давлении на ВККС: Луценко анонсировал новые подозрения

Генеральная прокуратура приняла новые подозрения в резонансном деле о давлении на высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Сейчас подозрения получили лишь четверо судей, в частности, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

Подозрения могут получить должностные лица судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти, которые были втянуты в, вероятно, незаконные схемы, передает слова Юрия Луценко спикер Андрей Лысенко.

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Луценко отметил, что следователи также отрабатывают другие эпизоды, не связанные с давлением на ВККС. Несколько должностных лиц подозревают в "ручном использовании" киевского Окружного административного суда для удовлетворения собственных интересов.

Генеральный прокурор сказал, что, вероятно, до конца недели прокуратура передаст представление о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым уже объявлены подозрения.

Только после разрешения Высшего совета правосудия подозреваемые пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранение их от занимаемой должности,

– сказал Луценко.

Что известно про давление на ВККС?НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном админсуде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избегание обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.



Также из этого дела вытекает ряд других преступлений, к которым были причастны множество структур. Например, правозащитники требуют проверить действия омбудсмена Людмилы Денисовой, которая якобы в ВККС назначила по своей квоте лояльного к преступникам человека.

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Кому и за что уже объявили подозрения по делу о давлении на ВККС?

Сейчас подозрения получили трое судей Окружного админсуда города Киева, а именно его председатель Павел Вовк, Игорь Погрибниченко, Евгений Аблов. Также подозрение получил судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.

Согласно повесткам, обвинения по подозрениям касаются:

вмешательства в работу ВККС;

превышение власти;

мошенничества;

служебного подлога и халатности;

незаконного препятствования митингам;

вынесения заведомо неправосудных решений;

предложения или предоставления взятки;

вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Смотрите видео разъяснение по делу о давлении на судей: