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      Дело о давлении на ВККС: Луценко анонсировал новые подозрения

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      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Громадське

      Генеральная прокуратура приняла новые подозрения в резонансном деле о давлении на высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Сейчас подозрения получили лишь четверо судей, в частности, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

      Подозрения могут получить должностные лица судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти, которые были втянуты в, вероятно, незаконные схемы, передает слова Юрия Луценко спикер Андрей Лысенко.

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      Луценко отметил, что следователи также отрабатывают другие эпизоды, не связанные с давлением на ВККС. Несколько должностных лиц подозревают в "ручном использовании" киевского Окружного административного суда для удовлетворения собственных интересов.

      Генеральный прокурор сказал, что, вероятно, до конца недели прокуратура передаст представление о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым уже объявлены подозрения.

      Только после разрешения Высшего совета правосудия подозреваемые пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранение их от занимаемой должности,
      – сказал Луценко.

      Что известно про давление на ВККС?НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном админсуде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избегание обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

      Также из этого дела вытекает ряд других преступлений, к которым были причастны множество структур. Например, правозащитники требуют проверить действия омбудсмена Людмилы Денисовой, которая якобы в ВККС назначила по своей квоте лояльного к преступникам человека.

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      Кому и за что уже объявили подозрения по делу о давлении на ВККС?

      Сейчас подозрения получили трое судей Окружного админсуда города Киева, а именно его председатель Павел Вовк, Игорь Погрибниченко, Евгений Аблов. Также подозрение получил судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.

      Согласно повесткам, обвинения по подозрениям касаются:

      • вмешательства в работу ВККС;
      • превышение власти;
      • мошенничества;
      • служебного подлога и халатности;
      • незаконного препятствования митингам;
      • вынесения заведомо неправосудных решений;
      • предложения или предоставления взятки;
      • вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

      Смотрите видео разъяснение по делу о давлении на судей:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи ГПУ Окружной административный суд Киева Юрий Луценко
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