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      Справа про тиск на ВККС: Луценко анонсував нові підозри

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Громадське

      Генеральна прокуратура ухвалила нові підозри у резонансній справі про тиск на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС). Наразі підозри отримали лише четверо суддів, зокрема, глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.

      Підозри можуть отримати посадові особи судової адміністрації, офісу омбудсмена та низки інших органів влади, які були втягнуті у, ймовірно, незаконні схеми, передає слова Юрія Луценка його речник Андрій Лисенко

      До теми: Що нам ще заборонить Окружний адмінсуд Києва та як його спинити: Зеленський і свято сюру

      Луценко зазначив, що слідчі також відпрацьовують інші епізоди, що не пов'язані з тиском на ВККС. Декілька посадових осіб підозрюють у "ручному використанні" київського Окружного адміністративного суду для задоволення власних інтересів. 

      Генеральний прокурор сказав, що, імовірно, до кінця тижня прокуратура передасть подання про запобіжні заходи стосовно 4-х суддів, яким вже оголошено підозри. 

      Тільки після дозволу Вищої ради правосуддя підозрювані підуть до суду. В суді ми будемо клопотати про запобіжний захід – відсторонення їх від займаної посади,
      – сказав Луценко.  

      Що відомо про тиск на ВККС?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом. 

      Також з цієї справи випливає низка інших злочинів, до яких було залучено безліч структур. Наприклад, правозахисники вимагають перевірити дії омбудсмена Людмили Денісової, яка нібито призначила у ВККС за своєю квотою лояльну до злочинців людину.

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      Кому та за що вже оголосили підозри у справі про тиск на ВККС?

      Наразі підозри отримали троє суддів Окружного адмінсуду міста Києва, а саме його голова Павло ВовкІгор Погрібніченко, Євгеній Аблов. Також підозру отримав суддя Суворівського райсуду Одеси Іван Шепітко.

      Згідно з повістками, обвинувачення за підозрами стосуються:

      • втручання у роботу ВККС;
      • перевищення влади;
      • шахрайства;
      • службового підроблення та недбалості;
      • незаконного перешкоджання мітингам;
      • постановлення свідомо неправосудних рішень;
      • пропозиції або надання хабаря;
      • втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

      Дивіться відео роз'яснення щодо справи про тиск на суддів:

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      Теги: Новини політики Новини України Судді ГПУ Юрій Луценко Окружний адміністративний суд Києва
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