Дело "Приватбанка": сколько уголовных дел открыли против главы
Глава "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал, что против него открыли шесть уголовных производств. Одно из них – подозрение в шпионаже.
Об этом он рассказал в комментарии Financial Times.
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По словам Крумханзла, это одно из проявлений "гибридной войны" против бывших владельцев банка и его нового руководства. Он связывает это с коррумпированностью в украинской судебной системе, которая является главным инструментом "для ведения деловой вендетты".
Он отметил, что обыски, которые проводились в сентябре 2019 году в главном офисе "Приватбанка" были давлением на менеджмент банка.
Что известно об обысках в "Привабтанке"?
В главный офис "Приватбанка" в Днепре пришли силовики с оружием, которые провели там обыски.
Они связаны с одним из договоров, ранее заключил банк о сотрудничестве с юридической компанией, которая представляет интересы "Приватбанка" в Высоком суде Лондона. Там же, где банк судится с Коломойским.
Глава правления "Приватбанка" также добавил, что существует риск возврата банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Это может привести к тому, что Международный валютный фонд может отказаться работать с Украиной – это спровоцирует обвал курса валют.
К слову, Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила Крумханзла на должность председателя правления 10 января 2018 года.
Национализация "Приватбанка": коротко
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализации более чем 155 миллиардов гривен.
- Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. В Украине и за рубежом продолжаются судебные споры. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
- В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это ришение. На данный момент по делу продолжается более 600 судов различного уровня.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.