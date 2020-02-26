17:19
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Дело "Приватбанка": сколько уголовных дел открыли против главы

      - Читати новину українською
      Петр Крумханзл / privatbank.ua

      Глава "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал, что против него открыли шесть уголовных производств. Одно из них – подозрение в шпионаже.

      Об этом он рассказал в комментарии Financial Times.

      Важно! Возвращение Коломойскому или щедрая компенсация: риски есть перед "Приватбанком"

      По словам Крумханзла, это одно из проявлений "гибридной войны" против бывших владельцев банка и его нового руководства. Он связывает это с коррумпированностью в украинской судебной системе, которая является главным инструментом "для ведения деловой вендетты".

      Он отметил, что обыски, которые проводились в сентябре 2019 году в главном офисе "Приватбанка" были давлением на менеджмент банка.

      Что известно об обысках в "Привабтанке"?
      В главный офис "Приватбанка" в Днепре пришли силовики с оружием, которые провели там обыски.

      Они связаны с одним из договоров, ранее заключил банк о сотрудничестве с юридической компанией, которая представляет интересы "Приватбанка" в Высоком суде Лондона. Там же, где банк судится с Коломойским.

      Глава правления "Приватбанка" также добавил, что существует риск возврата банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Это может привести к тому, что Международный валютный фонд может отказаться работать с Украиной – это спровоцирует обвал курса валют.

      К слову, Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила Крумханзла на должность председателя правления 10 января 2018 года.

      Национализация "Приватбанка": коротко

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализации более чем 155 миллиардов гривен.
      • Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. В Украине и за рубежом продолжаются судебные споры. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это ришение. На данный момент по делу продолжается более 600 судов различного уровня.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский МВФ Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Европа и коронавирус: почему вспышка началось в Италии?
      Борис Немировський
      сегодня , 16:30 Популярный среди террористов: чем опасен российский Telegram
      Віталій Дейнега
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 16:00 Российские спецслужбы скрывают смерть своих наемников-"вагнеровцов" в Сирии: детали
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук