Дело "Приватбанка": сколько уголовных дел открыли против главы

Глава "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал, что против него открыли шесть уголовных производств. Одно из них – подозрение в шпионаже.

Об этом он рассказал в комментарии Financial Times.

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По словам Крумханзла, это одно из проявлений "гибридной войны" против бывших владельцев банка и его нового руководства. Он связывает это с коррумпированностью в украинской судебной системе, которая является главным инструментом "для ведения деловой вендетты".

Он отметил, что обыски, которые проводились в сентябре 2019 году в главном офисе "Приватбанка" были давлением на менеджмент банка.

Что известно об обысках в "Привабтанке"?

В главный офис "Приватбанка" в Днепре пришли силовики с оружием, которые провели там обыски.



Они связаны с одним из договоров, ранее заключил банк о сотрудничестве с юридической компанией, которая представляет интересы "Приватбанка" в Высоком суде Лондона. Там же, где банк судится с Коломойским.

Глава правления "Приватбанка" также добавил, что существует риск возврата банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Это может привести к тому, что Международный валютный фонд может отказаться работать с Украиной – это спровоцирует обвал курса валют.

К слову, Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила Крумханзла на должность председателя правления 10 января 2018 года.

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