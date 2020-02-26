Справа "Приватбанку": скільки кримінальних справ відкрили проти очільника
Голова "Приватбанку" Петр Крумханзл розповів, що проти нього відкрили шість кримінальних проваджень. Одна з них – підозра у шпигунстві.
Про це він розповів у коментарі Financial Times.
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За словами Крумханзла, це один з проявів "гібридної війни" проти колишніх власників банку та його нового керівництва. Він пов'язує це з корумпованістю в українській судовій системі, яка є головним інструментом "для ведення ділової вендети".
Він зазначив, що обшуки, які проводились у вересні 2019 року в головному офісі "Приватбанку" були тиском на менеджмент банку.
Що відомо про обшуки "Привабтанку"? До головного офісу "Приватбанку" в Дніпрі прийшли силовики зі зброєю, які провели там обшуки.
Вони пов'язані з одним із договорів, що раніше уклав банк про співпрацю з юридичною компанією, яка представляє інтереси "Приватбанку" у Високому суді Лондона. Там же, де банк судиться з Коломойським.
Очільник правління "Приватбанку" також додав, що існує ризик повернення банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Це може призвести до того, що Міжнародний валютний фонд може відмовитись працювати з Україною – це спровокує обвал курсу валют.
До слова, Наглядова рада "Приватбанку" призначила Крумханзла на посаду голови правління 10 січня 2018 року.
Націоналізація "Приватбанку": коротко
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Колишні власники банку вважають націоналізацію незаконною. В Україні та закордоном тривають судові суперечки. Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.Наразі у справі триває понад 600 судів різного рівня.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.