Справа "Приватбанку": скільки кримінальних справ відкрили проти очільника

Голова "Приватбанку" Петр Крумханзл розповів, що проти нього відкрили шість кримінальних проваджень. Одна з них – підозра у шпигунстві.

Про це він розповів у коментарі Financial Times.

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За словами Крумханзла, це один з проявів "гібридної війни" проти колишніх власників банку та його нового керівництва. Він пов'язує це з корумпованістю в українській судовій системі, яка є головним інструментом "для ведення ділової вендети".

Він зазначив, що обшуки, які проводились у вересні 2019 року в головному офісі "Приватбанку" були тиском на менеджмент банку.

Що відомо про обшуки "Привабтанку"? До головного офісу "Приватбанку" в Дніпрі прийшли силовики зі зброєю, які провели там обшуки.



Вони пов'язані з одним із договорів, що раніше уклав банк про співпрацю з юридичною компанією, яка представляє інтереси "Приватбанку" у Високому суді Лондона. Там же, де банк судиться з Коломойським.

Очільник правління "Приватбанку" також додав, що існує ризик повернення банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Це може призвести до того, що Міжнародний валютний фонд може відмовитись працювати з Україною – це спровокує обвал курсу валют.

До слова, Наглядова рада "Приватбанку" призначила Крумханзла на посаду голови правління 10 січня 2018 року.

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