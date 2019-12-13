Дело убийства Павла Шеремета: Гнап предположил, что доказательств может быть недостаточно

О фигурантах дела убийства Павла Шеремета, обоснованности версий правоохранителей – в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Ни исполнители, ни заказчики не наказаны.

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Однако недавно дело получило новый виток. 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все они – волонтеры и добровольцы, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Группа журналистов-расследователей, в которую входил Дмитрий Гнап, в 2017 году провели собственное расследование по этому делу.

Совпадают ли версии правоохранителей и журналистов-расследователей

– Мы исследовали обстоятельства выполнения убийства. Но установить исполнителей нам не удалось. Однако вопросов к тому, что обнародовали правоохранители, у меня очень много. То, что они обнародовали, меня не убеждают. Вы поняли, почему, по версии правоохранителей, обвинили тех людей.

Основные версии следствия:

профессиональная журналистская деятельность;

личные неприязненные отношения;

дестабилизация ситуации в Украине;

ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка; принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

– Во первых, версия правоохранителей сама начинает сыпаться. Во-вторых, они же сами начинают путаться в своих заявлениях. Как в целом называется дестабилизация ситуации в стране? Терроризм. Обычно террористы совершают какие-то резонансные убийства, после которых сразу обнародуют важные политические заявления. Видели ли мы их?

Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержании подозреваемых:

– Мы давно следим за этим делом. И мы накопили много материалов по этому делу, в том числе и заявления правоохранителей и высших должностных лиц государства. Версию о дестабилизации и терроризме, которую сейчас обнародовали правоохранители, еще год назад они громко отвергали.

В чем именно обвиняют подозреваемых

По информации полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку.

Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло.

Больше – смотрите в видео.