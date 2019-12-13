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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Актуальное интервью
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Дело убийства Павла Шеремета: Гнап предположил, что доказательств может быть недостаточно

      Актуальное интервью 1 Читати новину українською

      О фигурантах дела убийства Павла Шеремета, обоснованности версий правоохранителей – в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

      Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Ни исполнители, ни заказчики не наказаны.

      Интересно! Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

      Однако недавно дело получило новый виток. 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все они – волонтеры и добровольцы, которые принимали участие в войне на Донбассе.

      Группа журналистов-расследователей, в которую входил Дмитрий Гнап, в 2017 году провели собственное расследование по этому делу.

      Совпадают ли версии правоохранителей и журналистов-расследователей

      – Мы исследовали обстоятельства выполнения убийства. Но установить исполнителей нам не удалось. Однако вопросов к тому, что обнародовали правоохранители, у меня очень много. То, что они обнародовали, меня не убеждают. Вы поняли, почему, по версии правоохранителей, обвинили тех людей.

      Основные версии следствия:

      • профессиональная журналистская деятельность;
      • личные неприязненные отношения;
      • дестабилизация ситуации в Украине;
      • ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка; принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

      – Во первых, версия правоохранителей сама начинает сыпаться. Во-вторых, они же сами начинают путаться в своих заявлениях. Как в целом называется дестабилизация ситуации в стране? Терроризм. Обычно террористы совершают какие-то резонансные убийства, после которых сразу обнародуют важные политические заявления. Видели ли мы их?

      Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержании подозреваемых:

      – Мы давно следим за этим делом. И мы накопили много материалов по этому делу, в том числе и заявления правоохранителей и высших должностных лиц государства. Версию о дестабилизации и терроризме, которую сейчас обнародовали правоохранители, еще год назад они громко отвергали.

      В чем именно обвиняют подозреваемых

      • По информации полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
      • Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку.
      • Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло.

      Больше – смотрите в видео.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Взрыв Терроризм Полиция Добровольцы Яна Дугарь Убийство Волонтеры Павел Шеремет Расследования Журналисты
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