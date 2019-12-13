Дело убийства Павла Шеремета: Гнап предположил, что доказательств может быть недостаточно
О фигурантах дела убийства Павла Шеремета, обоснованности версий правоохранителей – в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.
Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Ни исполнители, ни заказчики не наказаны.
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Однако недавно дело получило новый виток. 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все они – волонтеры и добровольцы, которые принимали участие в войне на Донбассе.
Группа журналистов-расследователей, в которую входил Дмитрий Гнап, в 2017 году провели собственное расследование по этому делу.
Совпадают ли версии правоохранителей и журналистов-расследователей
– Мы исследовали обстоятельства выполнения убийства. Но установить исполнителей нам не удалось. Однако вопросов к тому, что обнародовали правоохранители, у меня очень много. То, что они обнародовали, меня не убеждают. Вы поняли, почему, по версии правоохранителей, обвинили тех людей.
Основные версии следствия:
- профессиональная журналистская деятельность;
- личные неприязненные отношения;
- дестабилизация ситуации в Украине;
- ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка; принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).
– Во первых, версия правоохранителей сама начинает сыпаться. Во-вторых, они же сами начинают путаться в своих заявлениях. Как в целом называется дестабилизация ситуации в стране? Терроризм. Обычно террористы совершают какие-то резонансные убийства, после которых сразу обнародуют важные политические заявления. Видели ли мы их?
Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержании подозреваемых:
– Мы давно следим за этим делом. И мы накопили много материалов по этому делу, в том числе и заявления правоохранителей и высших должностных лиц государства. Версию о дестабилизации и терроризме, которую сейчас обнародовали правоохранители, еще год назад они громко отвергали.
В чем именно обвиняют подозреваемых
- По информации полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
- Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку.
- Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло.
Больше – смотрите в видео.