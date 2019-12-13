Справа вбивства Павла Шеремета: Гнап припустив, що доказів може бути недостатньо

Про фігурантів справи вбивства Павла Шеремета, обґрунтованість версій правоохоронців – в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Ані виконавців, ані замовників не покарано.

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Однак нещодавно справа отримала новий виток. 12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі вони – волонтери та добровольці, які брали участь у війні на Донбасі.

Група журналістів-розслідувачів, до якої входив Дмитро Гнап, у 2017 році провели власне розслідування у цій справі.

Чи збігаються версії правоохоронців та журналістів-розслідувачів

– Ми досліджували обставини виконання вбивства. Але встановити виконавців нам не вдалося. Однак питань до того, що оприлюднили правоохоронці, у мене дуже багато. Те, що вони оприлюднили, мене не переконують. Ви зрозуміли, чому, за версією правоохоронців, звинуватили тих людей.

Основні версії слідства:

професійна журналістська діяльність;

особисті неприязні стосунки;

дестабілізація ситуації в Україні;

помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку; належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

– По перше, версія правоохоронців сама починає сипатись. По-друге, вони ж самі починають плутатися у своїх заявах. Як загалом називається дестабілізація ситуації в країні? Тероризм. Зазвичай терористи чинять якісь резонансні вбивства, після яких одразу оприлюднюють важливі політичні заяви. Чи бачили ми їх?

Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних:

– Ми давно слідкуємо за цією справою. І ми накопичили багато матеріалів у цій справі, зокрема і заяви правоохоронців та вищих посадових осіб держави. Версію про дестабілізацію і тероризм, яку зараз оприлюднили правоохоронці, ще рік тому вони гучно відкидали.

У чому саме звинувачують підозрюваних

За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку.

Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.

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