США выразили Украине демарш из-за ударов по нефтяному объекту в Новороссийске

США выразили Украине демарш после обстрелов российского порта "Новороссийск". Это произошло потому, что удары задели американские экономические интересы.

Речь шла не о просьбе остановить удары по российской инфраструктуре, а о предупреждении по ограничению ущерба американским активам. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина "Суспільному".

Смотрите также Трамп заявил, что США "очень упорно работают" над завершением войны

Что рассказала Стефанишина?

После атак беспилотников на нефтяной объект в городе Новороссийск (Россия) Соединенные Штаты выразили Украине официальный демарш.

По словам Стефанишиной, обращение поступило от Государственного департамента США после того, как удары задели объекты, связанные с транспортировкой нефти, в том числе через инфраструктуру, используемую для экспорта казахстанского сырья через Черное море.

Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, нападений на американские интересы,

– сказала посол Ольга Стефанишина на брифинге.

Ключевое – демарш касался защиты экономических интересов США, а не требования остановить атаки на российские военные или стратегические цели.

Речь идет о терминалах, через которые транспортируется нефть из Казахстана. Часть этой инфраструктуры имеет связи с международными компаниями и контрактами, где присутствуют американские интересы.

В Вашингтоне дали понять, что:

удары не должны наносить ущерб американским активам;

необходимо минимизировать риски для глобальных энергетических цепочек;

США внимательно отслеживают последствия атак по портовой инфраструктуре в регионе Черного моря.

В то же время никаких публичных заявлений об изменении политики поддержки Украины не прозвучало.

Ольга Стефанишина отметила, что Украина не чувствует себя брошенной американским правительством. По ее словам, сотрудничество в сфере безопасности, санкций и дипломатической поддержки продолжается.

Мы не чувствуем, что США нас оставили. Работа продолжается,

– отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что Украина ведет войну против российской агрессии и имеет право наносить удары по военной и стратегической инфраструктуре государства-агрессора.

Что известно о порту в Новороссийске?