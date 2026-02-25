США выразили Украине демарш из-за ударов по нефтяному объекту в Новороссийске
- США выразили Украине демарш из-за ударов по нефтяному объекту в Новороссийске, которые затронули американские экономические интересы.
- Несмотря на демарш, сотрудничество между Украиной и США в сфере безопасности, санкций и дипломатической поддержки продолжается.
США выразили Украине демарш после обстрелов российского порта "Новороссийск". Это произошло потому, что удары задели американские экономические интересы.
Речь шла не о просьбе остановить удары по российской инфраструктуре, а о предупреждении по ограничению ущерба американским активам. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина "Суспільному".
Что рассказала Стефанишина?
После атак беспилотников на нефтяной объект в городе Новороссийск (Россия) Соединенные Штаты выразили Украине официальный демарш.
По словам Стефанишиной, обращение поступило от Государственного департамента США после того, как удары задели объекты, связанные с транспортировкой нефти, в том числе через инфраструктуру, используемую для экспорта казахстанского сырья через Черное море.
Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, нападений на американские интересы,
– сказала посол Ольга Стефанишина на брифинге.
Ключевое – демарш касался защиты экономических интересов США, а не требования остановить атаки на российские военные или стратегические цели.
Речь идет о терминалах, через которые транспортируется нефть из Казахстана. Часть этой инфраструктуры имеет связи с международными компаниями и контрактами, где присутствуют американские интересы.
В Вашингтоне дали понять, что:
- удары не должны наносить ущерб американским активам;
- необходимо минимизировать риски для глобальных энергетических цепочек;
- США внимательно отслеживают последствия атак по портовой инфраструктуре в регионе Черного моря.
В то же время никаких публичных заявлений об изменении политики поддержки Украины не прозвучало.
Ольга Стефанишина отметила, что Украина не чувствует себя брошенной американским правительством. По ее словам, сотрудничество в сфере безопасности, санкций и дипломатической поддержки продолжается.
Мы не чувствуем, что США нас оставили. Работа продолжается,
– отметила дипломат.
Она также подчеркнула, что Украина ведет войну против российской агрессии и имеет право наносить удары по военной и стратегической инфраструктуре государства-агрессора.
Что известно о порту в Новороссийске?
"Новороссийск" – один из ключевых портов России на Черном море, через который проходят значительные объемы нефтяного экспорта. Удары по таким объектам: влияют на доходы России от энергоресурсов, могут затрагивать международные экономические интересы, создают дополнительное напряжение в отношениях с партнерами.
14 ноября СБУ вместе с Силами безопасности и обороны нанесли удар по порту "Новороссийск". По данным источника, в результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводную инфраструктуру и насосные установки, после чего на терминале вспыхнул масштабный пожар.
Несмотря на демарш, признаков серьезного дипломатического конфликта между Киевом и Вашингтоном пока нет. Речь идет скорее о техническом предупреждении и координации действий, чем о политическом разрыве.