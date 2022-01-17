Демчишин находится в международном розыске по "угольному делу" Порошенко – Медведчука

Бывшего министра энергетики Владимира Демчишина объявили в международный розыск. Он вместе с Петром Порошенко и Виктором Медведчуком фигурирует в "угольной деле".

Соответствующее заявление о Демчишине на брифинге 17 января сделала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Ранее Суд дал разрешение задержать экс-министра Демчишина по "угольному делу" Медведчука

Демчишин находится в международном розыске

Сейчас Кузяра находится под домашним арестом, Медведчук – под домашним арестом, Демчишин – в международном розыске,

– отметила Сапьян.

Она добавила, что место пребывания бывшего министра энергетики устанавливают.

Всем фигурантам "угольного дела" сообщили о подозрении

Сапьян напомнила, что в сентябре – ноябре 2021 года по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса уже сообщили о подозрении пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. А 20 декабря 2021 года подозрение в госизмене объявили и пятому президенту Петру Порошенко.

Сейчас идет расследование. Представительница ГБР подчеркнула, что всех виновных привлекут к ответственности.

Причастность Демчишина к делу: основное

Владимир Демчишин в 2014 – 2016 годах занимал пост министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Служба безопасности Украины считает, что с декабря 2014 года по февраль 2015 года он назначил на должности государственных предприятий на оккупированных территориях представителей боевиков. Далее министр принудил руководителей государственной компании заключить с ними соглашения, в частности о поставках угля. Речь шла о сумме в более 3 миллиардов гривен.

После заочного объявления Демчишину подозрения его вызвали в Государственное бюро расследований.

25 ноября 2021 года Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-министра. В отношении него будут просить применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

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