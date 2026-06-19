Об этом сообщили в Нацполиции и в Офисе генерального прокурора.

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Что известно о деле об убийстве Ганула?

46-летний военнослужащий из Киевской области получил заказ на убийство активиста. Так, в конце 2024 года куратор через мессенджер пообещал ему трудоустройство в правоохранительном органе при условии прохождения "проверки" — убийства незнакомого ему человека.

Согласно предварительно согласованному плану, Шалаев ушел в ежегодный отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты, которые хранил во временных жилищах.

Выполнить заказ до окончания отпуска он не успел, поэтому и не вернулся своевременно к месту дислокации воинской части.

Фигуранту были предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное убийство, совершенное по заказу и из корыстных побуждений;

незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов без предусмотренного законом разрешения;

неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

Помимо пожизненного заключения, у мужчины конфисковали имущество и лишили воинского звания "старший лейтенант".

Приговор суда пока еще не вступил в законную силу. Стороны имеют право подать апелляцию в течение 30 дней.

Напомним, что убийство Демьяна Ганула было совершено 14 марта 2025 года в центре Одессы. Злоумышленник несколько раз выстрелил в жертву, а после того, как произвел "контрольный" выстрел в голову, скрылся с места преступления.

После убийства осужденный связался с куратором, но тот заявил, что была ликвидирована "не та личность". Он приказал Шалаеву скрываться в съемной квартире, приобрести новый мобильный телефон и ждать дальнейших указаний.

"Пытаясь скрыть связь с заказчиком, военнослужащий сбросил настройки своего телефона до заводских. Несмотря на это, правоохранители оперативно установили его местонахождение и в тот же день задержали в одной из съемных квартир", — сообщили в Офисе генерального прокурора.