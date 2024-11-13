Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Алексея Гончаренко в его телеграм-канале.

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Что известно об этом законопроекте

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект №11531, который позволит демобилизовать военнослужащих, у которых погибли неполнородные члены семьи.

Если закон будет одобрен Верховной Радой, военнослужащие, которые потеряли сводных братьев и сестер или пропали без вести во время конфликта, будут иметь право на освобождение от службы в армии.

Стоит отметить, что этот законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще 28 августа 2024 года. Уже 2 сентября его предоставили на рассмотрение комитета и только через более чем 2 месяца приняли по этому проекту решение.

К слову, министр обороны Рустем Умеров рассказал, что мобилизация украинцев продолжится в 2025 году. Это нужно для того, чтобы обеспечить оборону нашего государства и выполнять поставленные военные цели.