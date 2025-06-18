При каком условии может быть принят закон о демобилизации: объяснение Стефанчука

Вопрос о законопроекте о демобилизации сейчас остается открытым. Верховная Рада не будет принимать его без предварительного обсуждения с военными.

Верховная Рада подходит к вопросу крайне осторожно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в интервью "РБК-Украина".

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Что говорят в Раде о законопроекте

По словам Стефанчука, парламент не имеет морального права принимать закон о демобилизации без согласования с военными. Решение примут только после анализа его перспектив и последствий вместе с защитниками.

Украинские военные должны иметь – они заслужили больше всех – справедливые правила ротаций, отпусков, социальной поддержки для них, а в случае гибели – для близких и родных,

– сказал он.

Стефанчук напомнил об историческом опыте Украины в этом вопросе. Подобное решение уже принимали в 1918 году. Тогдашний министр обороны подал законопроект о демобилизации и завершилось это трагически. Именно поэтому, как сообщает собеседник, правительство максимально осторожно относится к принятию такого решения.

Председатель Верховной Рады добавил, что парламент уже принял необходимую законодательную базу по ряду справедливых правил для военных. Теперь, по его словам, главное, чтобы эти нормы действительно работали на уровне военного руководства.

Ранее нардеп Федор Вениславский заявлял, что в ближайшее время принять закон о демобилизации вряд ли удастся. По его словам, Россия продолжает наращивать свои силы на временно оккупированных территориях, поэтому Украина вынуждена сохранять имеющийся боевой состав.