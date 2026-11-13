"Я тоже с 2014 года на войне": командующий ДШВ объяснил, почему сейчас сложно провести демобилизацию

Демобилизация опытных военнослужащих в условиях полномасштабной войны может существенно ослабить боеспособность украинской армии. Ведь в настоящее время сложно быстро подготовить достаточное количество людей, способных заменить обученных бойцов.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами.

Почему демобилизация опытных военных может ослабить армию?

По словам командующего, основная проблема заключается в том, что армия не может быстро заменить опытных военных новобранцами с аналогичным уровнем подготовки.

Представьте, что значит для Вооруженных сил демобилизовать этот обученный личный состав,

– отметил Апостол.

Он пояснил, что армии нужны не только пехотинцы и операторы беспилотников. Важную роль также играют артиллеристы, ремонтники, специалисты по обеспечению и другие специалисты, подготовка которых требует времени.

Командующий признал, что понимает военнослужащих, которые годами находятся на фронте и хотят вернуться к гражданской жизни. По его словам, он сам участвует в боевых действиях с 2014 года.

Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать,

– сказал Апостол.

Он подчеркнул, что вопрос демобилизации нужно рассматривать осторожно, конструктивно и справедливо. В то же время массовое увольнение подготовленных военнослужащих без надлежащей замены может негативно повлиять на способности украинского войска.

Правительство также обсуждает изменения в мобилизационной политике и новый подход к прохождению военной службы. В частности, премьер-министр Сергей Корецкий заявлял о необходимости нового общественного договора, который должен учитывать потребности как армии, так и военнослужащих, длительное время находящихся на фронте. Он подчеркивал, что защитники должны четко понимать, когда смогут пройти ротацию и вернуться домой.