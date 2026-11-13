"Я теж із 2014 року на війні": командувач ДШВ пояснив, чому зараз складно провести демобілізацію

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол під час зустрічі із журналістами.

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Чому демобілізація досвідчених військових може послабити армію ?

За словами командувача, основна проблема полягає в тому, що армія не може швидко замінити досвідчених військових новобранцями з аналогічним рівнем підготовки.

Уявіть, що таке для Збройних сил демобілізувати цей навчений особовий склад– зазначив Апостол.

Він пояснив, що війську потрібні не лише піхотинці та оператори безпілотників. Важливу роль також відіграють артилеристи, ремонтники, фахівці із забезпечення та інші спеціалісти, підготовка яких потребує часу.

Командувач визнав, що розуміє військовослужбовців, які роками перебувають на фронті та хочуть повернутися до цивільного життя. За його словами, він сам бере участь у бойових діях із 2014 року.

Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати– сказав Апостол.

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Він наголосив, що питання демобілізації потрібно розглядати обережно, конструктивно та справедливо. Водночас масштабне звільнення підготовлених військовослужбовців без належної заміни може негативно вплинути на спроможності українського війська.

Уряд також обговорює зміни до мобілізаційної політики та новий підхід до проходження військової служби. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв про необхідність нового суспільного договору, який має враховувати потреби як армії, так і військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті. Він наголошував, що захисники повинні мати чітке розуміння, коли зможуть отримати ротацію та повернутися додому.