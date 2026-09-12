Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП.

Сколько нужно прослужить для увольнения?

У мобилизованных военнослужащих нет заранее установленного срока службы. Они продолжают нести военную службу до объявления демобилизации или до возникновения иного законного основания для увольнения.

Если Президент Украины примет решение о проведении демобилизации, порядок и сроки увольнения военнослужащих будут определены соответствующим решением.

То есть сам факт того, что человек уже прослужил определенное количество лет, пока не дает ему автоматического права на увольнение. Ключевым фактором для мобилизованных в таком случае будет именно решение о демобилизации и условия, которые в нем будут определены.

Отдельно урегулирован вопрос о военнослужащих, заключивших новые мотивационные контракты. Они также смогут уволиться в связи с демобилизацией, если не выразят желания продолжать военную службу. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 768 от 12 июня 2026 года.

В то же время заранее определить, кто именно будет увольняться первым – мобилизованные или контрактники – невозможно. Это будет зависеть от конкретного решения о демобилизации, в котором могут быть определены сроки и отдельные категории военнослужащих.

Универсального требования относительно минимального срока службы, по истечении которого военнослужащий автоматически получает право на увольнение в связи с демобилизацией, нет. Для мобилизованных основным ориентиром является решение о демобилизации. Для контрактников значение имеют условия заключенного контракта и другие предусмотренные законом основания для увольнения.

Напомним, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, которые в настоящее время продлены до 31 октября 2026 года. В то же время законодательство определяет категории граждан, которых не могут призвать на военную службу во время мобилизации. Речь идет, в частности, о лицах, имеющих законные основания для отсрочки или вообще не подлежащих призыву.