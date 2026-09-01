В то же время закон определяет категории лиц, которых нельзя призвать на военную службу, пишет 24 Канал.

Кого не могут мобилизовать?

В соответствии со статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от призыва освобождаются:

лица, признанные ВВК негодными к военной службе по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью I, II или III группы;

мужчины до 25 лет, которые еще не находятся на воинском учете;

родители, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;

родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны детей, оставшихся без родителей;

люди, постоянно ухаживающие за тяжелобольными родственниками, мужем или женой, родителями или человеком с инвалидностью I или II группы;

студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты, преподаватели и ученые, если у них оформлена отсрочка;

работники критически важных предприятий, оборонной сферы и стратегических учреждений, если они официально бронированы за этими объектами;

отдельные государственные служащие и судьи;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

бывшие военнопленные;

женщины, поскольку их могут мобилизовать только на добровольной основе.

С 1 сентября этот перечень не изменяется.

Какая группа инвалидности дает отсрочку?

Право на отсрочку имеют люди с I, II и III группами инвалидности. То есть сама по себе группа инвалидности не определяет, могут ли человека мобилизовать – все три группы являются основанием для отсрочки.

Однако важно, чтобы право на отсрочку было должным образом оформлено. Если документы не поданы или отсрочку вовремя не продлили, человек может оставаться военнообязанным в системе, а значит, получить повестку.

Даже при наличии инвалидности могут мобилизовать, если:

человек не прошел повторный осмотр, хотя был обязан это сделать;

во время повторного осмотра инвалидность была отменена и человек признан годным;

срок предыдущей отсрочки истек, а новую не оформили.

Какие заболевания могут уволить от службы?

Что касается других проблем со здоровьем, важен не только сам диагноз, но и то, насколько он влияет на возможность прохождения военной службы. Перечень заболеваний и состояний, при которых человека могут признать негодовым к службе или установить другие ограничения в отношении службы, определен приказом Минобороны № 402.

Среди серьезных состояний, которые могут служить основанием для освобождения от службы, – тяжелые заболевания сердца и сосудов, прогрессирующие онкологические заболевания, тяжелые психические расстройства, полная потеря зрения или слуха, а также серьезные нарушения работы нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Окончательное решение принимает военно-медицинская комиссия после изучения медицинских документов и осмотра человека.

Когда человека полностью снимают с воинского учета?

Отдельно закон предусматривает случаи, когда человека не просто увольняют от призыва, а полностью снимают с воинского учета. Речь идет, в частности, о лицах, признанных непригодными к военной службе, гражданах по достижении 60 лет, тех, кто утратил гражданство Украины, а также о лицах, которых суд признал умершими или пропавшими без вести. Поэтому важно различать отсрочку от мобилизации и полное снятие с воинского учета.

Следует помнить, что отсрочка не возникает автоматически только из-за наличия определенного основания – ее необходимо надлежащим образом оформить и, при необходимости, продлевать.