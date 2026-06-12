Об этом рассказал глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в беседе с LIGA.net.

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От чего будет зависеть демобилизация военных?

По словам Гнатова, пока преждевременно подробно говорить о механизмах демобилизации, чтобы не создавать в обществе ложных ожиданий. В то же время он подчеркнул, что этот вопрос остается одним из самых сложных, однако работа над ним ведется постоянно.

Глава Генштаба отметил, что в первую очередь рассматриваются варианты увольнения со службы военных, которые находятся в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения России или имеют многолетний опыт службы. В то же время он подчеркнул, что массовая демобилизация пока невозможна из-за недостаточных темпов мобилизации.

Гнатов добавил, что, мобилизация и демобилизация тесно взаимосвязаны: чем больше людей удастся привлечь в армию, тем больше возможностей появится для увольнения тех военнослужащих, которые уже имеют на это право. Кроме того, в Генштабе уже подготовили несколько предложений по улучшению денежного обеспечения украинских военных.

Гнатов выразил надежду, что решение о повышении выплат может быть принято в ближайшее время. Он уточнил, что система денежного обеспечения военнослужащих сложна и зависит от должности, продолжительности участия в боевых действиях, направления выполнения задач и характера службы. Также рассматриваются изменения в отношении отдельных надбавок за выполнение боевых задач, прежде всего для военных, находящихся на передовой.

Кроме того, начальник Генштаба опроверг слухи о якобы конфликте между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым относительно повышения выплат, назвав такие предположения абсурдными.

Напомним, что, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает более четкие сроки прохождения военной службы и увеличение выплат военнослужащим. По ее словам, в настоящее время ведутся расчеты по сбалансированию бюджета, чтобы обеспечить стабильность выплат как в текущем году, так и в последующие периоды. Представить разработанную реформу планируют уже в ближайшие недели.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение новых контрактов для пехотинцев в рамках реформы армии. Они будут предусматривать четко определенные сроки службы и гарантированные условия, в частности отсрочку после завершения контракта. По словам главы государства, военные, выполняющие боевые задачи на передовой, смогут получать в среднем около 300 тысяч гривен.