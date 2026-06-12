Об этом 12 июня сообщил президент Украины.

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Какие контракты появятся в армии?

Президент подчеркнул, что пехота является ключевой в обороне Украины. Поэтому для пехотинцев создадут новые и "сильные" контракты. Тем, кто выполняет боевые задачи на первой линии фронта, планируют выплачивать в среднем 300 тысяч гривен.

Зеленский пояснил, что контракт будет иметь четкий срок, например 10, 14 или 24 месяца. Также в нем должны быть прописаны условия, а именно отсрочки от службы.

Кроме того, будут увеличены выплаты украинским боевым командирам, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии,

– добавил глава государства.

Конкретный механизм реализации должен утвердить Кабинет Министров. А первые новые доплаты правительство должно начать уже в июне, добавил Зеленский.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Минобороны готовит реформу армии, которую представят в ближайшие недели. Помимо установления четких сроков службы и увеличения выплат, реформа также коснется работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.