Реально ли демобилизоваться во время полномасштабной войны: что говорят в Минобороны

На этот вопрос ответил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он говорит, что процесс зависит от многих факторов, в том числе западной помощи.

Журналисты спросили спикера, возможна ли демобилизация во время полномасштабной войны. Ранее демобилизационные нормы убрали из законопроекта о мобилизации, который впоследствии стал законом.

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Что говорят в Минобороны о демобилизации

Работа над законом – это сложный процесс: есть определенные сроки, консультации по этому поводу идут постоянно. Но в то же время следует осознавать, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране. И от западной помощи – сколько, какого оружия и в какие сроки нам поставят, и будут ли западные партнеры придерживаться этих сроков,

– ответил Лазуткин.

Еще свое влияние имеет подготовка людей, которые будут выполнять боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя. Поэтому, по словам спикера, это очень комплексный вопрос. Его должны решать согласованно с Генеральным штабом, военным руководством, Министерством обороны и всеми смежными структурами.

"С тех пор, как я работаю спикером Минобороны, из той бригады, в которой я до этого служил, 47-й, которая сейчас на Покровском направлении, мне регулярно пишут ребята по поводу закона о демобилизации. В то же время они сами говорят, что сейчас нужно пополнение еще на тех позициях, на которых они находятся. Поэтому военные ситуацию понимают, прекрасно понимают, и мы будем делать все возможное для того, чтобы в будущем количество ротаций, как минимум, отвечало потребности в восстановлении тех людей, которые находятся на линии фронта", – рассказал спикер.

Лазуткин не ответил, возможна ли в целом демобилизация во время полномасштабной войны. Он убежден, что "это зависит от очень многих факторов – теоретических и практических", а потому "нужно серьезное аналитическое изучение вопроса".

Представитель МО оценил текущие темпы мобилизации как в целом положительные.

"Сейчас темпы мобилизации выросли. Мы имеем показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. Главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", – объяснил он.