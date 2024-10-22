ООН заявила, что население Украины сократилось на 10 миллионов после полномасштабного вторжения

С начала полномасштабной войны России в 2022 году население Украины сократилось на 10 миллионов человек, что эквивалентно почти четверти от того количества, которое было раньше.

Причиной этого стало большое количество беженцев, снижение рождаемости и гибель людей на войне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр на пресс-конференции в Женеве.

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ООН заявила о снижении количества населения в Украине

Бауэр сообщила, что начало полномасштабной войны России против нашего государства в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в нечто более серьезное. По ее словам, для поддержания стабильного населения нужен уровень рождаемости 2,1 ребенка на женщину.

Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире,

– говорит чиновница.

По ее словам, точный учет влияния войны на население Украины придется отложить до ее окончания, ведь пока трудно провести полную перепись. В то же время непосредственное влияние почувствовали регионы, которые практически обезлюдели.

В частности, речь идет о селах, где остались только пожилые люди, и пары, не способны создать семьи. Наибольшая часть сокращения населения Украины приходится на 6,7 миллиона беженцев, которые сейчас живут за рубежом, преимущественно в Европе.

Не менее важным фактором является гибель украинских на поле боя и жертвы среди гражданского населения. "Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, количество жертв составляет десятки тысяч", – сказала она.