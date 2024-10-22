Причиною цього стала велика кількість біженців, зниження народжуваності та загибель людей на війні. Про це пише Reuters із посиланням на заяву голови східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві.

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ООН заявила про зниження кількості населення в Україні

Бауер повідомила, що початок повномасштабної війни Росії проти нашої держави в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось серйозніше. За її словами, для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі,

– каже посадовиця.

За її словами, точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до її закінчення, адже наразі важко провести повний перепис. Водночас безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли.

Зокрема, йдеться про села, де залишилися лише люди похилого віку, та пари, не здатні створити сім'ї. Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 мільйона біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі.

Не менше важливим чинником є гибель українських на полі бої та жертви серед цивільного населення. "Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", – сказала вона.