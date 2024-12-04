Численность населения резко сократилась: сколько людей живет в Украине

Вследствие войны в Украине значительно сократилось количество населения. В ответ на такую демографическую ситуацию приняли изменения в украинском законодательстве.

С 42 миллионов в 2022 году количество населения уменьшилось до 35,8 миллиона в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Какова демографическая ситуация в Украине

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной ассамблеи наук, к 2051 году количество населения может сократиться до 25,2 миллиона.

Лубинец говорит, что в ответ на такую ситуацию в 2023 году приняли "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)".

Это предусматривает государственное финансирование хранения репродуктивных клеток Защитников и Защитниц, в случае получения ранений, которые влияют на репродуктивные функции,

– говорит Лубинец.

В случае гибели военнослужащих, клетки будут подлежать утилизации. По словам омбудсмена, это вызвало резонанс в обществе из-за несоответствия статьи 16 Конституции Украины по сохранению фонда нации.

Лубинец заверил, что для решения этой ситуации предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток. Он также добавил, что в Госбюджете на 2025 год учли это предложение.

Омбудсмен отметил, что вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа является критически важным и должен стать приоритетом государственной политики.