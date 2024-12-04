З 42 мільйонів у 2022 році кількість населення зменшилася до 35,8 мільйона у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Яка демографічна ситуація в Україні

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної асамблеї наук, до 2051 року кількість населення може скоротитися до 25,2 мільйона.

Лубінець каже, що у відповідь на таку ситуацію у 2023 році ухвалили "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)".

Це передбачає державне фінансування зберігання репродуктивних клітин Захисників та Захисниць, у випадку отримання поранень, які впливають на репродуктивні функції,

– каже Лубінець.

У разі загибелі військовослужбовців, клітини підлягатимуть утилізації. За словами омбудсмена, це викликало резонанс у суспільстві через невідповідність статті 16 Конституції України щодо збереження фонду нації.

Лубінець запевнив, що для вирішення цієї ситуації запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. Він також додав, що у Держбюджеті на 2025 рік врахували цю пропозицію.

Омбудсмен наголосив, що питання репродуктивного здоров'я та збереження генофонду українського народу є критично важливим та має стати пріоритетом державної політики.